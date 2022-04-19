滬3死者患長期病 死亡數被質疑

上海衛健委：3人均高齡無打針

上海本輪疫情報告病例數以十萬計，此前因無報告死亡病例而引發質疑。昨上海當局首次披露的3宗死亡病例中，兩名女性，1名男性，年齡在89至91歲，均未接種疫苗。據第一財經報道，在昨日發布會上，上海市衛健委吳乾渝稱，新增死亡病例3宗均為高齡，同時有糖尿病、高血壓、腦梗後遺症等嚴重的疾病，3人入院後病情加重轉為重症，經全力搶救無效死亡。吳稱，截至本月16日，上海市在定點醫療機構接受治療的重症者有16宗，1宗33歲，其餘均為長者，年齡在70至93歲。有1人已打足3針，其餘均未接種新冠病毒疫苗。

網媒記錄封城死者文章被刪

上周五，公眾號「此間紀」發表文章〈上海，新增死亡+1〉，記錄一名90多歲的老人在封城期間未能得到妥善照顧而喪生的故事，文章其後被刪除，原因是「涉嫌違反相關法律法規和政策」。另外，本月初《華爾街日報》報道，上海市東海老年護理醫院爆發疫情，有護理人員目睹院內舁出多具遺體，並稱該院至少有100名患者的新冠檢測為陽性，當時上海衛健委的數據顯示，疫情中死亡病例為零。

上海市衛健委主任鄔驚雷此前披露，上海60歲以上人口中，360萬人已打兩針，接種率62%；接種第3針的60歲以上人口為218萬，接種率38%。

目前，上海正全力推進疫情「社會面清零」。吳乾渝稱，上海聚焦重點、分區分級，對封控區、管控區、防範區實施全員檢測篩查，及早發現感染者，鎖定風險區域和重點人群。

上海市住房和城鄉建設管理委員會副主任金晨稱，上海打響「環境消（毒）殺（菌）預防戰」，再度啟動為期半個月的環境消殺行動。

（上海戰疫）