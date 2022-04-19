互助送食物 義工嘆上海按階層分配物資

「我們看到，上海封控下是完全按照社會階層來分配物資，個人財富所有決定了你拿到什麼資源」，小焰稱，市區居民拿到的物資，遠好於松江車墩鎮外來務工者居住的地區，「高端小區的物業會組織運力，甚至付錢買好咖啡點心給業主」，但她接觸的很多工友，沒得到房東的登記，也無法領到物資。有工友反映，居委會組織買20元（人民幣，下同）一個飯盒，但對他們來說還是難以負擔。

小焰指出，在求助的勞工中，一類是物資問題，或是要求聯繫醫療資源，他們通過收集信息來幫助求助者，「這是屬於有錢買不到吃的」；另一類多是居住於日租房的臨時工，疫情中沒有收入，「屬於沒有錢買吃的，特別是近兩年經濟下滑、失業增多，臨時工也愈來愈多」。

稱力量有限 「關鍵還是政府」

原本是上班族的小焰，起初自掏腰包，資助每名工友每天50元的吃飯費用，「但後來頂不住了，幸好有一些志願者一起參與募集，還有民間的熱心資助」。在小焰和志願者的努力下，車墩鎮的求助者收到了基金會發放的糧菜物資。她稱，目前的問題是社會存在大量底層勞動者，「不在同一個階層、同一個圈子，很難聯繫到他們，幫助的力量也限，最關鍵還是這些群體能得到關注，得到政府統一分配物資」。

（上海戰疫）