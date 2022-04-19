上海累計逾35萬陽性 首通報3死亡個案 半月封城手停口停 異鄉人無處棲身

明報記者

上海松江區的車墩鎮聚集電子工業，是許多外來打工仔找臨時工、「飄在上海」的第一站。當地許多拆遷安置房被間隔成日租房出租。少賓3月從江蘇來到上海，在南聯小區租了一個牀位，同房還住了兩名外地勞工，「每天都要給房東交租 ，疫情欠了好幾天，交不上了」。

兩小時備物資 一封已過21天

上月28日，是他被封鎖的開始。「那天中午12點多通知，2點半就開始封了，給我們兩個小時準備物資，那時就買了三包掛麵、兩個五連包的方便麵、一瓶醋、鹹菜」。一開始只說封兩天，後來愈封愈久，而他的糧食亦只備到了4月5日。現在上海主流的買菜方式社區團購，對他們而言太貴，一部分居民因捱不住，便跑到門口「鬧物資」，「警察過來後，小區曾發過一次物資，但就只有兩包饅頭和一個小蔬菜包，我們同房三個男人分，兩天就吃完了」。

由於他們住的是群租房，打工仔多數沒有煮飯習慣，封鎖後連煮食工具亦成問題。幸好小區微信群裏一名同鄉大姐，慷慨借了一個電飯煲。但再到後來，「沒有東西吃了，實在餓得扛不住了，我在小區群裏問人借，看誰施捨一把。有好心人弄了一把麵條，還有人給了一塊麵包」。訪問當天，他的午餐是一碗杯麵。後來，他透過工友加入一個由民間熱心人士發起的勞動者互助群（見另稿），在他們幫助聯繫下，近日收到了基金會組織分發的蔬菜。

「在外邊流浪搞不好還能被拉走」

不過，糧菜一天天消耗，而社區每日都有陽性病例，封控則要從陽性病例最後新增日起延長「7＋7」日，解封對他們而言遙遙無期，也意味着長期沒有收入。少賓說，現在只能困在社區裏等，「在小區也是最難的，在外邊（流浪）的話搞不好還能被拉走、被管管，我們現在出也出不去，啥都幹不了」。

少賓和同房的兩名工友，之所以來到上海，亦是因為疫情。他們上月在封控社區外做「防疫保安」——那是通過勞務中介找到的臨時工，主要職務是守在有病例的社區門口，工資每天200元人民幣。少賓只做了一個星期，其間的住宿就睡在社區門口搭起的棚子，「就給了我們一張長椅，平時人家在上面躺着曬太陽的那種，那時候還有點冷，一颳風，風都吹進去了，反正頭一天晚上我是沒睡着」。後來該社區解封，他們才到物價比較便宜的車墩鎮落腳。

「我們這些在外面飄的人，都很艱難，一封的話沒有工作，很快就沒錢。這兩年疫情，廠裏的活兒本來就少。」他現在最希望解封後離開上海，盡快「找個活兒」。

送物資瞓公園 車手過「游牧」生活

近日在車墩負責配送的阿明，則因為所在社區有疫情，並希望維持收入，過上了流浪般的生活。「都是病毒呀，怎麼能回去呢？」封城期間人手緊缺，阿明給倉庫老闆配送物資，他在抖音上發布影片，「需要大米、雞蛋聯繫我，跑腿小哥電力充足」，底下一大串留言：「還有麵粉嗎？」、「米有20斤嗎？」「新橋麵粉送不送？」

阿明稱是為了「維持生活」，自己不像京東、美團的車手可以睡在公司，或公司提供的賓館，「我們相當於臨時工」。每天吃杯麵，晚上跑到哪睡到哪的生活，電單車是唯一的家當，「累了就找個公園睡」。他稱，自己目前最想住賓館，「好好睡一覺、洗個澡，但沒錢咋辦呀？一天至少要一百多」。

◆高端小區的物業會組織運力（運輸），付錢買好咖啡點心給業主，但社會存在大量底層勞動者，不在同一個階層、同一個圈子，很難聯繫到他們，幫助很有限——互助群義工小焰

（上海戰疫）

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