為建中國太空站 年內發射6飛行任務

中新社報道，郝淳在發布會上表示，神舟十三號任務圓滿成功標誌着太空站關鍵技術驗證階段的「完美收官」。他說，目前3名太空人身體狀態良好，正在中國太空人科研訓練中心做飛行後恢復。

郝淳還介紹了中國太空站的建造進展。根據任務安排，2022年將完成中國太空站的在軌建造，共計劃實施6次飛行任務。郝淳說，這6次任務包括5月發射天舟四號貨運飛船；6月發射神舟十四號載人飛船，神舟十四號載人飛船乘組也是由3名太空人組成，他們也將在軌駐留6個月時間；7月發射太空站問天實驗艙；10月發射太空站夢天實驗艙。

每年發射兩飛船 太空人將長駐

屆時，太空站的三個艙段將形成「T」字基本構型，完成中國太空站的在軌建造，之後還將執行天舟五號貨運飛船和神舟十五號載人飛船發射任務。郝淳稱，其中，神舟十五號載人飛船飛行乘組也是由3名太空人組成，這3名太空人將在軌和神舟十四號的太空人完成輪換以後，在太空站工作和生活6個月。

郝淳表示，中國太空站今年完成在軌建造後，將轉入為期10年以上的應用與發展階段，初步計劃是每年發射兩艘載人飛船和兩艘貨運飛船，太空人要長期在軌駐留，開展太空科學實驗和技術試驗，及太空站的維護工作。

研新一代飛船 搭載7人

郝淳指出，為進一步提升工程的綜合能力和技術水平，中國還將研製新一代載人運載火箭和新一代載人飛船。其中，新一代載人運載火箭和新一代載人飛船返回艙均可重複使用，新一代載人飛船可以搭載7名太空人，升空和返回載荷能力也得到大幅度提高。 郝淳也透露，明年計劃發射中國首個大型太空巡天望遠鏡，開展廣域巡天觀測，將在宇宙結構形成和演化、暗物質和暗能量、系外行星與太陽系天體等方面開展前沿科學研究，有望取得重大創新成果。