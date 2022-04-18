安徽．現1陽性半夜封城 蕪湖引搶購潮

杭州網報道，該陽性患者前日上午10點由其母親騎電動車帶至皖醫二附院就診時，初篩陽性，已送往定點醫院。蕪湖市凌晨起實施靜態管理的主城區範圍，包括鏡湖區、弋江區等五區全域，一律實行封閉管理、人員足不出戶、服務上門。巴士、的士、網約車等停運。所有交通道口「只進不出」。

政府促市民「主動擔責」不造謠

蕪湖市疫情防控指揮部昨向全體市民發公開信，為政府的封城政策辯護。信中稱，城市不幸遭遇「來勢洶洶」的疫情，本輪疫情病原體為Omicron變異株，傳染性強、傳播隱匿、傳播速度快，當前疫情防控形勢複雜嚴峻，廣大市民的身體健康受到嚴重威脅；為爭取在最短時間內將病毒揪出來、清乾淨，以快制快阻斷傳播鏈，政府決定在主城區開展靜態管理和核酸檢測。

信中要求市民主動擔責，停止一切非必要流動、活動；按照要求及時參加每一輪全員核酸檢測，同時要正確認識和對待疫情，不信謠、不傳謠、不造謠，切實維護社會公共秩序。

（新冠疫情）