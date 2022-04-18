指「清瘟」成分極複雜 醫療平台籲無病勿亂食

上海本輪疫情嚴重，連花清瘟膠囊被廣泛發放到上海居民手中，而香港市民近期亦獲得大量捐贈。「丁香醫生」發文認為，給健康市民發放連花清瘟膠囊沒有必要。因從物理阻斷方面、疫苗方面還是用藥以預防感染三方面，膠囊都無法預防新冠病毒。臨牀醫生也不推薦使用膠囊作為新冠預防藥物，「目前並沒有看到連花清瘟開展這方面的隨機對照試驗，沒有證據表明它可以有效的預防感染。」

丁香醫生表示，「沒病不要亂吃藥，連花清瘟也一樣。因為吃了不僅對防新冠沒用，還存在風險。」文章引述發表於藥學期刊Frontiers in Pharmacology（《藥理學前沿》）的研究指出，連花清瘟中至少含 61種化合物，成分極其複雜。該藥的說明書上也標示了高血壓者、心臟病患者慎用；有糖尿病等慢性病嚴重者、兒童、孕婦、年老體弱者等，也需在醫生指導下服用。

稱若派清瘟礙物資運輸「不合理」

丁香醫生最後總結，一種不能預防新冠的藥物，被大批量的發放給沒有感染的健康人，這本身就是不應該發生的事情。如果真的如一些報道中所說，為了這些藥物的運輸發放，還佔用了其他物資的運力，那更不合理。

王思聰質疑藥效 研製到生產用15日

在丁香醫生發文前，擁有4000萬「粉絲」的萬達集團董事長王健林之子王思聰也質疑藥效。他在上周四微博轉發一條連花清瘟膠囊的消息，並稱「證監會應嚴查以嶺藥業」。隨着輿論發酵，以嶺藥業股票翌日跌停，市值蒸發67億人民幣。據中國企業家雜誌報道，以嶺藥業其後回應王思聰質疑，稱公司從未在任何場合表示「世衛組織推薦連花清瘟」，WHO認可的是包含連花清瘟膠囊在內的中醫藥對於新冠病毒的療效。

根據今年年初《中國中醫報》的報道，在吳以嶺和他的團隊「夜以繼日」試驗下，從研製到生產連花清瘟膠囊「僅僅用了15天」。

（新冠疫情）