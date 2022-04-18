浦東北蔡鎮9000人大遷移 便環境消毒

只准帶貴重物品 寵物不能同行

據「澎湃新聞」報道，北蔡鎮防疫辦公室稱，由於聯勤村內陽性病例不斷增加，環境可能受到污染，村民繼續留在村中存在較大感染風險，因此官方要求村民全體遷移，只帶貴重物品，不能帶寵物同行，官方將採取措施安排。據專家組意見，待環境消毒完畢後再返回當地。

聯勤村附近有東方明珠廣播電視塔、上海迪士尼渡假村等景點。前晚，聯勤村附近錦繡路邊停靠十餘輛巴士，將一批批村民「轉運」出去。警員等工作人員在現場維持秩序，每當接載村民的專用巴士滿載後，會載着村民移送到隔離酒店。有微博網民稱，被撤離的村民被分批安置，有些人被運到機場附近，有些人分到臨港。幫助村民移送的志願者鍾先生表示，他們將轉移到惠南鎮等地的隔離酒店，作為密切接觸者作14日集中隔離。在此之前，已有兩名陽性病例已被轉運至方艙醫院。

村民馮先生表示，北蔡鎮東麥家宅常住人口大約1000多人，前晚八九點開始搬離。出門前，他準備了口糧，一些洗漱用品、換洗衣服等。「能帶的儘量多帶一點，畢竟我家有一歲的寶寶。」馮先生說，北蔡鎮疫情較為嚴重，此前他和家人一直足不出戶，戴好口罩，也在家裏經常做消毒。他希望通過這次的轉移和環境消毒，能夠讓情况好轉起來。

（新冠疫情）