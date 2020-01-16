日兩萬陽性 上海訂周三社會面清零 路透：上周六隔離區外722宗 滬官員：軍令狀無討價餘地

明報記者

央視《新聞聯播》昨晚報道，上海將繼續堅定不移執行「動態清零」總方針，聚焦重點、分區分級，實施核酸篩查為主、輔以抗原篩查的方式，全力推進疫情「社會面清零」攻堅。上周五，國務院副總理孫春蘭在接受央視採訪時透露，上海本輪疫情的傳播指數由此前的2.27下降到現在的1.23，「早日實現社會面清零的目標指日可待」。

孫春蘭：傳播指數降 清零指日可待

上海市政府新聞辦微信公號「上海發布」昨晚發布的消息說，上海市金山區、奉賢區連日來新增陽性患者人數持續下降，有望率先實現「社會面清零」目標。當天，上海市委書記李強在金山區、奉賢區檢查社會面管理和生活物資供應保障情况，慰問居村一線工作人員、抗疫幹部、公安民警和志願者。

意指隔離區外無新增患者

路透社昨引述兩名知情人士稱，上海當局為阻止新冠疫情傳播，決心周三前達到「社會面清零」。根據內地官方的定義，社會面清零指隔離區外無新增病例，也就是確保新冠病毒不在隔離區以外傳播，這是封城解封的必要條件之一。報道引述知情人士透露，當局尋求「社區清零」的新目標，已經傳達給了市黨員幹部和學校等組織。 上海市衛生健康委主任鄔驚雷表示，前天上海新增感染病例，只有722宗在隔離區外，他說，上海疫情已逐漸控制。

據國家衛健委通報，自3月1日至4月11日，內地累計報告本土感染者超32萬宗，波及30個省、區、市。上海成為本輪疫情最嚴重的重災區。 上海寶山區黨委書記陳杰上周六在一份講話中稱，隨着公眾焦慮和糧食供應壓力的增加，上海的形勢已經到了「關鍵時刻」。他說：「這是軍令狀，沒有討價還價的餘地，只能咬緊牙關，爭取勝利。也可以說，這是全面進攻，是扭轉疫情趨勢的最後一戰。」

昨早舉行的上海市疫情防控工作新聞發布會，當局表示，前日上海本土確診病例出院373宗，解除醫學觀察的無症狀感染者10,337宗。上海市衛生健康委主任鄔驚雷在發布會上指出，在風險人群中發現的陽性感染者比例在下降。這兩日發現的陽性感染者人數依然處於高位，但相對維持穩定。而北京大學第一醫院感染科主任王貴強也說，傳播指數下降，距離這波疫情被控制住「已經很接近」。鄔表示，要堅定不移執行「動態清零」總方針，全力推進疫情「社會面清零」攻堅。當局聚焦重點、分區分級，實施核酸篩查為主、輔以抗原篩查的方式，對封控區、管控區、防範區的人實施全員檢測篩查，並將依據階段篩查結果，動態調整「三區」劃定，努力用最短時間實現「社會面清零」。

感染者眾 患者滯留社區未入方艙

然而，上海官方承認，因近日感染人數眾多，出現轉運感染者不及時的問題，會加快建設方艙醫院及徵用校舍建集中隔離點。內地社交平台也流傳錄音對話，上海一名住戶向當地居委會表示，她居住的大樓有10戶，當中7戶染疫，但無人接走患者。

（上海戰疫）

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