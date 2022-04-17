白車送兩醫院均拒收 七旬翁難忍腹痛跳樓亡

妻：社會活生生把最普通病人逼死

綜合陳順平之子、陳順霞的消息，陳順平在周三（13日）晚因腹部感覺疼痛，伴隨嘔吐，打120急救電話後要「排隊」，等到翌日凌晨零時許到同濟醫院，門口護士稱「裏面全是陽性」拒收；到第十人民醫院卻發現醫院關閉，最終只能忍痛回家。陳順平回家後一直忍着劇痛、難以入睡，推測自己是得了急性胰腺炎。

陳妻朝早起身後，發現桌上留了兩張紙條，並發現丈夫已跳樓身亡。陳順平留下兩張遺書中的一張寫着：「要提前和親人告別了，我實在忍受不了胰腺炎的痛苦！」

陳順平妻子說，丈夫是個開朗和善、風趣、對生活富有熱情的人，熱愛藝術，退休後一直在大眾樂團演奏演出、拉小提琴。「我丈夫71歲，生前沒有什麼基礎病，13號晚上他到底什麼樣的絕望，讓他走上了這條路。這個社會活生生的把一個最普通的病人逼死了」。陳順平之子則表示，呼籲整個社會，更多地關注像父親這樣，無法正常就醫而痛苦的人們，避免更多悲劇發生。

作家陳村：願求生之路通暢

另外，上海作家陳村因轉發一則「哮喘發作、求醫困難」的消息，引起網民關注，以為他也因封城有病無法醫治。不過，他昨在微博澄清，只是轉了一名網友帖子，自己沒生病，稱「發生急病求醫無門很可怕，但願求生之路能立即通暢」。

至於疫情，昨日官方公布，目前上海正在醫院治療的重型患者13宗，其中男性11宗、女性2宗，1宗33歲，其餘12宗均為老年人，最小的70歲，最大的93歲，他們均有嚴重的基礎性疾病以及高齡等高風險因素，均未接種新冠肺炎病毒疫苗。

封控20天 浦東籲居民續堅守「足不出戶」

另外，浦東新區昨晚發通告，指當地疫情形勢仍然嚴峻複雜，新增陽性連續4天超過1萬人，又稱浦東封控20天，有些小區封控一個多月，每一個人都在這場抗疫大戰中付出努力、作出犧牲，「但愈是困難的時候，愈是要堅持。一旦放棄，之前的努力和犧牲都將付諸流水，將來還要付出更大的代價」，呼籲居民繼續堅守「足不出戶」。

（上海戰疫）

（新冠疫情）