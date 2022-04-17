滬日企「情况不樂觀」 領事：或轉移國外 韓留學生「恐慌無助」 領館請復旦批准回國

日本駐上海總領事館官網昨發布新聞稿稱，赤松秀一在致函宗明的信中指出，目前上海約有4萬日僑和1.1萬家日企。「隨着疫情防控措施的長期化，生產經營無法正常運行的狀態已持續了一個多月，對企業造成的影響明顯日趨嚴重」，並「迫切希望疫情平穩後，迅速恢復經濟正常運行」。

日總領事函滬副市長 盼明確經濟路線

赤松秀一稱，他收到很多日企訴苦，「實際情况不容樂觀」，例如物流停擺，導致中國國內以及日本和其他海外之間的供應鏈中斷，並持續至今。每年4月是日本新年度開始，由於無法告知客戶交貨期，也無從制定計劃，生產、供貨得不到保障，致使銷路和市場開始被其他地區的同行擠佔，隨之而來不得不將生產製造，開始向其他地區和國外轉移等。

信中還附有上海日本商工俱樂部在4月9日至12日，對53家會員企業的問卷調查。結果顯示，物流方面，40家在市內的物流停止，36家對上海以外地區的物流停止，主要因不容易取得通行證、貨車司機不足。17家國際物流完全停止。員工生活方面，14家表示食品籌措艱難，一家位於黃浦區服務企業表示：「糧食不足已成為常態。」一間嘉定區的機械企業表示：「由於封控的延長，不安情緒正在擴大。」

赤松秀一在信尾表示，對今後預期的不確定，成為制約企業活動的重大因素。期待上海市早日明確疫情平穩後的經濟運行路線和程序。「期待早日與副市長直接會面，共話未來」。

內地嚴格的封城措施，近期接連引起外國使領館及商會不滿。早前美國駐華大使館已決定，強制駐上海總領館非緊急人員及家眷撤離。中國歐盟商會本月8日去信國務院副總理胡春華，反映防疫政策對外企造成影響。

另外，韓國駐上海領事館昨向復旦大學發函，感謝該校在封控期間給予韓國留學生的細心關懷和照顧，又指出隨着封控時間的無限期延長，很多學生在精神上極度恐慌和無助，韓國家長也十分擔憂。「近日許多家長和學生紛紛向我館求助並表達了回國的強烈願望。鑑此，我館懇請貴校予以考慮，盡快批准自願提出申請、符合乘機條件的學生回國。我館承諾將為回國學生統一提供車輛前往浦東機場，同時也懇請貴校協助我館共同指導學生準備好48小時核酸檢測報告等出國所需材料」。據悉，目前就讀復旦的韓國留學生約有千人。

（綜合報道）

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