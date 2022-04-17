經濟下行 中財辦：更多政策組合在研究儲備

今次論壇的主題是「行穩致遠，金融助力高質量發展」，根據廖岷的發言稿，他表示，不僅「三重壓力」態勢還在延續，疫情和經濟增長方面也出現了一些需要關注的新情况、新變化。「統籌疫情和經濟社會的發展、促進經濟運行保持在合理的區間，相應的政策已經明確，各項措施目前都在按照提前發力、精準施策的要求全力推進，更多政策組合也在研究和儲備之中。」他又指出，當前要着力減少和避免出台具有明顯收縮效應的政策措施，更多採用在線整改和在線回復的做法，更大力度地保護市場主體，保就業、保民生。

廖岷指出，最近新冠疫情正在內地一些地方蔓延，給國家經濟運行，尤其是給貨運物流帶來較大壓力。為此金融管理部門已經出台了針對性舉措，金融機構也正在精準幫扶，為貨運物流企業和從業人員疏困解難，幫助他們提高抗擊疫情的財務能力。

財長：今年將實施積極財策

財政部長劉昆昨日也在中共黨媒《求是》雜誌撰文，指出今年將實施積極的財政政策，堅持穩字當頭、穩中求進，財政政策發力適當靠前，用好政策工具箱、打足提前量，早出台政策，早下撥資金，早落地見效，着力穩定總體經濟大盤。