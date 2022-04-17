神十三任務完成 太空人安返地球 王亞平：摘星星的媽媽回來了

3人返京進醫學隔離期

中新社報道，昨日凌晨零時44分，神舟十三號飛船與太空站天和核心艙分離；上午9時6分，北京航天飛行控制中心透過地面測控站發出返回指令，神舟十三號軌道艙與返回艙分離；9時30分，飛船返回制動引擎點火，返回艙與推進艙分離；9時56分在東風着陸場着陸。太空人出艙後，王亞平向大家報平安，又同女兒說，「摘星星的媽媽」回來了。人民網稱，3名太空人昨日下午已乘坐任務飛機平安抵達北京。太空站階段飛行任務總指揮部領導和成員，以及太空人的家屬到機場迎接。3名太空人隨後將進入醫學隔離期，接受全面的醫學檢查和健康評估，並安排休養。

飛船繞飛地球一圈需要1.5小時，此次神舟十三號由原先的十幾圈繞行返回壓縮到只有5圈，但返回程序與神舟十二號差不多。中國航天科技集團五院載人飛船系統項目技術副經理邵立民稱，地面科研人員透過改良返回流程，將原來的串行工作並行開展，來縮短太空人在返回艙內的等待時間，比如將返回前的軌道測定挪到組合體分離前，將原來需要飛行兩圈才能完成的步驟縮短到只用一圈完成。

邵立民強調，返回時間並非愈短愈好，時間短意味飛船很快經過着陸場，如果組合體分離後出現異常，可能來不及處置，反而導致等待時間更長，因此5圈是折中考慮。邵表示，採用快速返回方案讓飛行控制方面節奏更緊凑，前後銜接更緊張，因此給飛控人員帶來更大壓力，但並不影響飛船本身的軟硬件配置。對神舟十三號來說，最大考驗是長期飛行後安全返回。談及太空人乘組將帶回的東西，邵立民稱，「這就很多了」，比如太空人的在軌紀錄、拍攝的影片照片、實驗樣本、一些太空站的設備等，「我們目前還處於關鍵技術驗證階段，有些情况跟預期不一樣，所以需要航天員（太空人）帶回地面分析」。

貨運天舟四號將文昌升空

神十三飛行乘組返回後，下一步天舟四號貨運飛船將發射升空。中國載人航天工程辦公室昨發布消息，執行天舟四號貨運飛船發射任務的長征七號遙五運載火箭已完成出廠前所有研製工作，4月11日安全運抵文昌航天發射場。之後，長征七號遙五運載火箭將與天舟四號貨運飛船一起，按計劃開展發射場區總裝和測試工作。目前發射場設施設備狀態良好，參試各系統正在有序開展各項任務準備。

神舟十三號去年10月16日升空，隨後與太空站天和核心艙對接形成組合體，3名太空人開啟為期6個月的核心艙駐留和實驗，創下中國太空人連續在軌飛行時長新紀錄。

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