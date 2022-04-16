官方披露首宗「境外蒐高鐵數據」國安案

「央廣網」報道，一家西方公司前年底以客戶需調研中國鐵路網絡但疫下難以赴華為由，委託上海一間信息科技公司蒐集中國鐵路信號數據。合作過程中，西方公司突然提出讓境內公司為其開通遠程登錄端口的要求，案件疑犯、上海信息科技公司王姓銷售總監說，對方可能以這種形式將數據轉移到海外。不過，雙方仍繼續合作。

國安部幹警指出：「這家公司日常的項目利潤也就15%到20%之間，但是做這個項目，投入的成本非常低，但利潤高達80%到90%。」

另一疑犯、上海公司的遲姓銷售人員說，5個月後準備續約時，境外公司要求提供一些參數，但上海公司認為無法提供，決定放棄此項目。王和遲介紹第二間公司與西方公司合作，並拿到9萬元人民幣的分成。

國安部幹警稱，此項目一個月蒐集的信號數據達500G。兩公司為境外公司蒐集、提供的數據涉鐵路GSM-R敏感信號，是高鐵移動通訊專網，直接用於列車運行控制和行車調度指揮。

國家鐵路集團工電部通訊信號處主管姜永富說，泄漏的數據若被用於故意干擾或惡意攻擊，嚴重時會造成高鐵通訊中斷。經調查，涉案境外公司長期合作的客戶包括某西方大國間諜情報機關、國防軍事單位及多個政府部門。