李明哲抵台 謝各界營救 「回台隔離被愛緊抱 而非被恐怖圍困」

民團指陸監獄不符國際人權標準

李明哲稱，自己「還很疲憊，對世界相當陌生，對疫情的肆虐竟然無感」，而現在回台隔離「是被愛緊抱，而不是被恐怖圍困」。李明哲說：「我們家庭的苦難結束了，但是在中國仍有不知多少人的人權受到侵犯，願他們總有解脫的一天。自由的獲得都是靠自己爭取的。就像台灣人民從戒嚴統治下，以血與淚換得自由、民主與人權一樣。願中國人民認知並學習，祝福中國人民。」

李凈瑜之前表示，李明哲或將於完成隔離後舉行記者會。中央社報道，由20多個民間團體組成、長期聲援李明哲的「李明哲救援大隊」昨也發聲明稱，李明哲在大陸監獄的種種處境不符國際人權標準，並批評北京近年實施《港區國安法》，迫害維吾爾人及藏人，不斷逮捕人權工作者，是愈來愈強烈打壓言論自由和公民社會。

陸委會強調傳播民主理念無罪

台灣行政院陸委會重申，李明哲關心大陸公民社會與民主發展，卻遭監禁5年，台灣人民無法接受，強調「傳播民主理念無罪」，並澄清有報道稱李明哲回台將受司法偵審實屬誤解，絕非事實。台灣人權委員會呼籲北京盡速釋放境內所有遭任意逮捕者，真正落實國際人權公約精神。