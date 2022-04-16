美議員稱讓京付代價 解放軍機艦「台島」警巡回應

除格雷厄姆，訪團還包括參院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）、衛生、教育、勞工暨年金委員會共和黨首席議員伯爾（Richard Burr）、國土安全委員會共和黨首席議員波特曼（Robert Portman）、參議員薩斯（Ben Sasse）及眾議員傑克森（Ronny Jackson）。梅南德茲和傑克森特別戴上印有青天白日旗和「堅若磐石」中文字樣的口罩，以示對台支持。

「美棄台等於宣告不要民主法治」

中央社報道，格雷厄姆致辭時稱，美國如放棄台灣相當於放棄自由與民主，以及自由貿易，這對全人類是重大遺憾。他表明現在是時候讓北京為其在全球的所作所為付出更大代價，包括對台灣人民及經濟的持續網絡攻擊。被問到台海一旦開戰美國會否出兵助台，格雷厄姆說「所有選項都有可能」，「對美國來說，台灣就是盟友，美國若放棄台灣等於向全世界宣告，想被槍桿子統治而不要民主法治」。他強調：「美國不尋求與中共發生衝突，但會為了價值而戰，請中共要做聰明的選擇。」

蔡英文表示，台灣是美國在印太地區的最堅實伙伴，期待能在新印太戰略中扮演積極角色，攜手美國等理念相同國家，繼續共同維持印太區域的和平穩定，也期待與美國共同促進印太地區經貿交流合作。

北京斥格雷厄姆言論不負責任

解放軍東部戰區發言人施毅表示，昨日出動戰機等在東海當面和台島周邊海空域，組織多軍兵種聯合戰備警巡，並展開對海突擊等科目演練。施毅明言，此次行動是針對近期美國在台灣問題上頻頻釋放錯誤信號而組織的，強調戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

台灣空軍也透露，昨有4架次殲16戰機和2架次殲11戰機侵擾台灣西南防空識別區，台軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空導彈追蹤監控。

中國國防部發言人吳謙亦發表談話，形容美國議員「竄訪台灣」，虛偽及毫無信義。中方對此堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。他強調，解放軍厲兵秣馬，將採取一切必要措施堅決挫敗外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀。中國外交部發言人趙立堅在記者會回應格雷厄姆言論是不負責任，中方將繼續採取有力措施，堅決維護國家主權和領土完整。