北京聞風：建設「全國統一大市場」 點名灣區參與 ／文：鍾鳴九

建設全國統一大市場的構想由來已久，有關說法亦出現在多份官方文件中。早在1980年，《關於開展和保護社會主義競爭的暫行規定》提出，必須打破地區封鎖和部門分割。2015年，《國務院關於實施市場准入負面清單制度的意見》明確，反對地方保護，反對壟斷和不正當競爭，防止相關政策妨礙全國統一市場和公平競爭。「十四五」規劃中也有「加快構建國內統一大市場」的表述。

專家指回歸計劃經濟說偏頗

《意見》出台後，有個別聲音認為此舉是要回歸計劃經濟。中原銀行首席經濟學家王軍表示，該說法偏頗，現在談論建設全國統一大市場，恰恰說明改革隨着發展進程推動，有些新問題需解決，是在更高水平推動完善中國市場經濟體制。其着眼於盡快實現「雙循環」新發展格局，特別是打通其中「內循環」的各個堵點。

中國消費市場已居世界第二，這是中國經濟的優勢。但中國市場體系存在制度規則不統一、要素流動不暢通、地方壁壘與市場分割等問題，對中國市場由大變強形成制約。建設全國統一大市場是為了推進市場經濟發展，其種種措施有助於完善市場機制，促進政府職能轉變，減少地方政府對經濟行為的干預，使市場在資源配置中發揮決定性作用。

當前中國經濟下行壓力較大。分析人士認為，此時再度強調建設全國統一大市場，以破除制約當前中國經濟發展的障礙，激發國內市場潛力，以更好應對外部不確定性挑戰，具現實意義。

助力港澳融入國家發展大局

《意見》提出，優先推進區域協作，在維護全國統一大市場前提下，優先開展區域市場一體化建設工作，建立健全區域合作機制，並「點名」粵港澳大灣區。

商務部國際貿易經濟合作研究院台港澳研究所所長曹晉麗表示，大灣區建設成績顯著，但內部仍然存在發展不平衡的問題。此舉為推進大灣區一體化發展提供了新機遇。同時通過強化與周邊地區的協作，有助於拓展大灣區經濟發展腹地。通過不同區域間的協調聯動形成合力，暢通要素流動，優化資源配置。

港澳地位特殊，與大灣區其他城市存在制度差異。曹晉麗認為，這在某種程度上導致要素流動不暢。通過建設全國統一大市場，可改善當前情况，消除制度壁壘，釋放市場潛力，推動區域內平衡發展，並助力港澳進一步融入國家發展大局。

中山大學粵港澳發展研究院首席專家陳廣漢則認為，大灣區市場化程度高、對外開放程度高、產業發達，在建設全國統一大市場中可發揮引領作用。

文：鍾鳴九