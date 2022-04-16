大午50億資產遭法院拍賣 6.86億成交

河北法制報此前稱，河北華信拍賣有限公司受高碑店市法院委託，將於4月14日拍賣「河北大午農牧集團有限公司帳套內和帳套外載明的財產性收益」。專業人士估算，大午集團資產超過50億元，拍賣評估價6.86億元。拍賣在14日上午9時進行，後因酒店接通知要全面消毒而叫停。昨日當局又口頭通知拍賣在當日下午4時舉行。現場消息稱，入圍競拍者共有三方：005、009和018號，身分不詳，而009代表亦無現身。拍賣起拍價為6.861億元，005舉牌後，再無人跟進，最終以底價成交。

「自由亞洲電台」報道，大午集團管理人員拍前曾表示，集團28家子公司只被評3.4億，無形資產也都沒有算進去，質疑官方搶奪資產，出於政治目的打壓民企。大午集團全體集資參與人在4月5日也就此發表聲明，表示對集團被低價拍賣「深感震驚、痛心和擔憂」，指司法機關強制拍賣，不僅對企業和員工極不負責，也損害了集資參與人的利益。呼籲叫停拍賣。