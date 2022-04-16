疫下屢現貨車卡關 國務院促統一通行證

跨省進出涉疫地區優先通行

疫下高速公路出口檢查需要48小時核酸陰性證明、健康碼、行程碼、「通行證」等，任何一環出問題都下不了高速，且不同地區「通行證」的申請標準不一，近日不斷爆出司機在高速路被攔截、無法通行等情况。

國務院聯防聯控機制交通管控與運輸保障專班發布通知，除嚴禁擅自阻斷或關閉高速公路、普通公路，還要求建立統一規範的通行證制度，按照全國統一式樣制發通行證。對於持有通行證的跨省進出涉疫地區的貨運車輛，要保障優先通行。

《通知》並要求，對於行程卡帶「＊」號的貨車司機，在體溫檢測正常且48小時內核酸陰性證明、健康碼、通信行程卡符合要求的要保障通行。

業界：待看能否帶動統一管控

爆疫以來，多地要求貨車司機行程碼不帶「＊」號才能通行。但長途貨運司機經過的地點多，很容易被大數據標記。有業內人士認為，上述文件主要是統一通行證格式，能否帶動全國統一交通管控規範的要求，改善貨運物流效率，還需觀察。

（上海戰疫）