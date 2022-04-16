小區爆疫缺人手物資 同濟大學教職員求救

這封題為「同濟北苑目前疫情和生活狀况的求助信」指出，截至周二（12日），該小區已有29人確診陽性，另有57人抗原檢測呈陽性，但只有兩名確診患者被轉移。請求政府盡快將陽性感染者轉移至方艙醫院。信中提及，大部分志願者已被封控在有感染者的樓內，無法為居民提供基本服務，希望政府盡快派人；盡快配送生活物資，並解決嬰幼用品和老人藥品購買等。

信中強調，同濟北苑小區以同濟大學在職和退休教師為主，其中包括200多位教授、專家和博土後研究人員，還有院士及享受副部級待遇的校領導。

滬將對「貧困戶」發一次性補貼

另外，上海市民政局局長蔣蕊在昨天的疫情防控新聞發布會表示，已針對獨居老人開展摸底排查，掌握實際需求，組織力量給予幫扶。比如，很多街鎮組織居委幹部、社區志願者，接力做好送餐服務，盡可能送到家中。

蔣蕊表示，對因疫情影響造成基本生活臨時出現困難的群眾，核實情况後給予臨時救助；對因疫情造成重大生活困難的，採取「一事一議」方式加大救助力度。針對近期蔬菜價格上漲的情况，對城鄉低保對象、特困人員、支出型貧困家庭生活救助對象等困難群眾，發放一次性補貼。

（上海戰疫）