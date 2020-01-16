封控現非正常死亡 網民整理個案被刪 滬無症狀轉確診0.68% 孫春蘭：社會面清零指日可待

【明報專訊】中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭表示，上海抗疫取得「階段性成果」，實現社會面清零的目標指日可待。由於上海大規模的封控造成許多人非正常死亡，有網民整理相關個案，但很快被刪除。而內地媒體根據官方數據計算上海無症狀感染者中轉為確診的比例僅為0.68%。
「傳播指數由2.27降至1.23」
上海前日新增2.3萬宗個案，包括無症狀感染逾19,000宗，較前一日的單日個案數下降，大部分病例是在隔離管控中發現。據昨日央視報道「同心抗疫 上海堅持『動態清零』總方針不動搖」，孫春蘭表示，從全國調集了近5萬名醫務工作者和核酸檢測的力量，在上海市委領導下抗疫，「已經取得了階段性的成果，疫情的傳播指數由當初的2.27下降到現在的1.23」，「我們早日實現社會面清零的目標指日可待」。上海市委書記李強對上海市民理解和貢獻，以及各方支持表示感謝，稱相信「歷史會記住為這座城市堅守和付出的所有人」。
上海自3月28日起浦東封城，4月1日起浦西亦封城，周一（11日）起劃分三區實施差異化防控，不過大部分人仍處於封控中。《都市日報》報道，根據上海衛健委數據，3月1日0時至4月14日24時的45天內，上海累計本土確診15,284例，其中包括1995例由無症狀轉為確診，在院治療12,684例，其中重症10例；累計本土無症狀感染者291,652例。並以此推算出，確診病例中由無症狀感染者轉歸佔比為：1995/15,284=13.05%；而無症狀感染者中轉歸為確診病例佔比為：1995/291,652=0.68%。
官方未公布因疫死亡數
而在這一波疫情中，官方並沒通報死亡人數。不過微信近日一篇文章《上海逝者》，記錄此次疫情中非正常死亡的人，除了經濟學家郎咸平母親因等核酸檢測報告而離世、護士周盛妮無法在自己任職的醫院求醫而失救這些廣為人知的個案，還有其他被拒診、被小區居委會拒絕放行而延誤就醫的死者，亦有獨居老人在家死亡個案，包括：「4月8日，陳偉，55歲，因沒有出門證無法及時前往就醫。去世」，「4月11日，宜昌路一位居民。據他女兒微博講述：下午4點45分，打了120，120急救車來了說沒有醫院收……晚上7點又打了120，7點32分120到了，說病人已無生命體徵」，「4月12日，虹口區衛健委信息中心主任錢文雄，在辦公室自殺」等等。
在文章下方評論區，寫滿由網友自發補充的非正常死亡個案，包括在上海一家康復中心接受療養的清華大學舊校友李昶，因院方拒絕讓其丈夫陪同隔離，李昶最終因無人為她吸痰去世。這一篇文章及留言其後被刪除。不過有網民備份記錄，截至目前顯示錄得的個案有超過70宗。
昨日，上海市衛健委一級巡視員吳乾渝在發布會上稱，為確保就醫安全，醫療機構會要求患者提供核酸報告。如沒有，醫療機構會盡快開展核酸檢測，同時進行相關的醫療處置。她強調，如需立即緊急處置，應啟動應急預案，將患者轉移至專門的隔離緩衝區域，「整個過程中，不得以等待核酸檢測結果為由推諉拒絕、延誤治療」。為加快檢測速度，已要求醫療機構在疫情期間實驗室24小時運行。
（上海戰疫）
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