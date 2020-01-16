封控現非正常死亡 網民整理個案被刪 滬無症狀轉確診0.68% 孫春蘭：社會面清零指日可待

「傳播指數由2.27降至1.23」

上海前日新增2.3萬宗個案，包括無症狀感染逾19,000宗，較前一日的單日個案數下降，大部分病例是在隔離管控中發現。據昨日央視報道「同心抗疫 上海堅持『動態清零』總方針不動搖」，孫春蘭表示，從全國調集了近5萬名醫務工作者和核酸檢測的力量，在上海市委領導下抗疫，「已經取得了階段性的成果，疫情的傳播指數由當初的2.27下降到現在的1.23」，「我們早日實現社會面清零的目標指日可待」。上海市委書記李強對上海市民理解和貢獻，以及各方支持表示感謝，稱相信「歷史會記住為這座城市堅守和付出的所有人」。

上海自3月28日起浦東封城，4月1日起浦西亦封城，周一（11日）起劃分三區實施差異化防控，不過大部分人仍處於封控中。《都市日報》報道，根據上海衛健委數據，3月1日0時至4月14日24時的45天內，上海累計本土確診15,284例，其中包括1995例由無症狀轉為確診，在院治療12,684例，其中重症10例；累計本土無症狀感染者291,652例。並以此推算出，確診病例中由無症狀感染者轉歸佔比為：1995/15,284=13.05%；而無症狀感染者中轉歸為確診病例佔比為：1995/291,652=0.68%。

官方未公布因疫死亡數

而在這一波疫情中，官方並沒通報死亡人數。不過微信近日一篇文章《上海逝者》，記錄此次疫情中非正常死亡的人，除了經濟學家郎咸平母親因等核酸檢測報告而離世、護士周盛妮無法在自己任職的醫院求醫而失救這些廣為人知的個案，還有其他被拒診、被小區居委會拒絕放行而延誤就醫的死者，亦有獨居老人在家死亡個案，包括：「4月8日，陳偉，55歲，因沒有出門證無法及時前往就醫。去世」，「4月11日，宜昌路一位居民。據他女兒微博講述：下午4點45分，打了120，120急救車來了說沒有醫院收……晚上7點又打了120，7點32分120到了，說病人已無生命體徵」，「4月12日，虹口區衛健委信息中心主任錢文雄，在辦公室自殺」等等。

在文章下方評論區，寫滿由網友自發補充的非正常死亡個案，包括在上海一家康復中心接受療養的清華大學舊校友李昶，因院方拒絕讓其丈夫陪同隔離，李昶最終因無人為她吸痰去世。這一篇文章及留言其後被刪除。不過有網民備份記錄，截至目前顯示錄得的個案有超過70宗。

昨日，上海市衛健委一級巡視員吳乾渝在發布會上稱，為確保就醫安全，醫療機構會要求患者提供核酸報告。如沒有，醫療機構會盡快開展核酸檢測，同時進行相關的醫療處置。她強調，如需立即緊急處置，應啟動應急預案，將患者轉移至專門的隔離緩衝區域，「整個過程中，不得以等待核酸檢測結果為由推諉拒絕、延誤治療」。為加快檢測速度，已要求醫療機構在疫情期間實驗室24小時運行。

（上海戰疫）

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