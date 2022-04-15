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2022年4月15日星期五
中國新聞
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大秦鐵路兩列車相撞 11卡廂墜橋
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大秦鐵路兩列車相撞 11卡廂墜橋
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【明報專訊】昨日下午1時左右，大秦鐵路天津市薊州區路段，一列停放在翠屏山站的貨車發生溜逸脫線，與另一列運行貨車碰撞，其中11輛墜落鐵路橋下。據了解，該火車為運載貨物的列車，目前一名火車司機輕傷。
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