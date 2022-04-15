美參眾議員訪問團抵台 今晤蔡英文

【明報專訊】美國6名議員昨晚飛抵台北，今天將與台灣總統蔡英文會面，這是蔡英文解除居家隔離後第一場會見外賓活動。台外交部表示，在烏克蘭局勢嚴峻之際，美國國會籌組重要參眾議員訪台，再度彰顯美國對台灣「堅若磐石」的支持與承諾。中國外交部昨表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來。
據中央社報道，訪問團包括參議院預算委員會共和黨首席議員格雷厄姆（Lindsey Graham）、外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）、衛生、教育、勞工暨年金委員會共和黨首席議員伯爾（Richard Burr）、國土安全委員會共和黨首席議員波特曼（Robert Portman）、參議員薩斯（Ben Sasse）以及眾議員傑克森（Ronny Jackson）。
台灣外交部長吳釗燮昨晚代表政府接機，今將設宴款待。訪問團還會與台灣國防部長邱國正會晤。
台灣總統府發言人張惇涵表示，期盼透過此次面對面交流，持續深化台美合作伙伴關係。中央社引述涉外高層表示，這個訪問團具有跨黨派、橫跨參眾兩院、重量資深、重視台灣等四大重點，在國際局勢動盪之際，以實際行動展現美國力挺台灣的正面信息。
外交部發言人趙立堅昨在例行記者會上表示，美方、美國國會議員應恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報的規定，停止美台官方往來，不要在危險的道路上愈走愈遠。