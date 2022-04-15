美：華貿易挑戰遠超烏戰 戴琪稱與華談判善意努力已達極限

《名利場》雜誌報道，上月中旬，俄羅斯入侵烏克蘭兩個星期後，戴琪在華盛頓辦公室說：「我認為，這會加強並加緊我們已在進行的對話。」報道稱，當全世界都在關注俄羅斯總統普京對烏克蘭的侵略時，戴琪的首務是處理好美中緊張關係下的壓力。戴琪說：「我們不能忽視採取真正戰略性和深思熟慮的方法，來處理我們想與中國建立的那種關係是多麼重要。」她稱，中國「將對我們經濟產生的影響，遠超我們今天面臨的俄羅斯問題」。

報道指出，烏克蘭戰爭爆發令美中貿易戰變得更加複雜，隨着美國和其盟友對俄羅斯及其領導人的制裁不斷升級，中國可以說是俄羅斯僅存的生命線之一，外界擔心中國會向俄羅斯提供財政或物質支持。戴琪承認，這種態勢給中美貿易關係帶來不能忽視的額外壓力。戴琪去年5月開始與中國的官員討論，她說：「我們需要保持清醒，要有策略，但也盡量不要太情緒化。」

戴琪還透露，3月下旬，美國總統拜登與中國國家主席習近平通話一個多星期後，她告知眾議員們，美國與中國談判的善意努力，如美國政治新聞網站Politico所言，可能已經「達到了極限」。

耶倫促北京用影響力結束戰爭

另據美國之音報道，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）周三（13日）在大西洋理事會主辦的一次活動上呼籲，中國應利用其對俄羅斯的影響力來結束烏克蘭戰爭，並警告北京未能採取行動，將影響其與那些團結一致反對俄羅斯入侵的國家之間的經濟關係。

耶倫說：「世界對中國的態度及其進一步擁抱經濟一體化的意願，很可能會受到中國對我們呼籲對俄羅斯採取果斷行動的反應的影響。」她並提到，如果中國目前在關鍵時刻不尊重主權和領土完整的原則，當北京就這些原則發出呼籲時就不能指望國際社會予以尊重。

趙立堅：不接受施壓與脅迫

外交部發言人趙立堅昨回應稱，中方在烏克蘭問題上發揮的是建設性作用，主持的是公道，謀求的是和平，着眼的是長遠。他強調，中方的立場同大多數國家的立場和願望是一致的，反對針對中方的無端指摘和猜忌，更不接受任何施壓與脅迫，「時間終將證明，中方的主張是站在歷史正確的一邊」。

（綜合報道）

（中美角力）