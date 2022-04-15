商務部稱助疫情重點區外企協調復工

據央視報道，商務部新聞發言人束珏婷例行新聞發布會上表示，中國政府高度重視疫情對外資企業的影響。在外貿外資協調機制下，設立重點外資項目工作專班，商務部會同有關部門和地方積極採取措施幫助企業解決可能面臨的困難和問題，特別是幫助疫情重點地區的外資企業，協調解決復工復產、人員入境、物流運輸等方面的具體問題。經過各方的共同努力，一些企業反映的困難陸續得以緩解。

束珏婷表示，下一步，商務部將繼續密切關注疫情態勢，進一步發揮重點外資項目工作專班作用，與相關部門和地方一道，針對外資企業反映的新情况新問題，快速響應，及時協調解決，幫助企業實現穩定有序經營。

另外，束珏婷還表示，3月31日，商務部召開汽車產業鏈外資企業座談會，與會外資企業評價，看好中國長期穩定發展的經濟前景和市場潛力，堅持把中國作為最重要的海外市場之一。

台商稱封滬波及161公司停工

不過上海、江蘇崑山等台商重鎮相繼封城下，台灣財信傳媒董事長謝金河日前在facebook發文稱，「中國清零封城效應，可能比俄烏之戰更可怕！因為中國小感冒，全球供應鏈可能大病一場。這次上海封城，受到波及的台商企業，居然有161家宣布停工。」

據《華爾街日報》報道，上海及其周邊地區有更多工廠正因封控措施延長而暫停生產，其中包括蘋果公司iPhone第二大組裝廠台商和碩的兩家工廠，這增加全球供應鏈的壓力。

（新冠疫情）