前日增999病例 吉林省「社會面清零」

長春市常務副市長馬延峰昨日表示，按照國家疫情防控有關規定，研判最新一輪核酸檢測結果後，判定長春市4月13日凌晨零時實現「社會面清零」。中新社報道，馬延峰稱，這是吉林省疫情防控取得的重要成果，長春市將持續做好社會面管控，同時將有序恢復生產生活秩序。對在閉環管理下的商場超市、物流配送等企業要應復盡復；有序推動復工復產、復商復市、復學復課。

官方稱「重大階段性勝利」

提到全省各市州均實現疫情防控社會面清零，吉林省委宣傳部常務副部長張寶宗形容這是「重大階段性勝利，鮮明標誌了吉林省本輪疫情得到全面控制和根本扭轉」。

長春市人口逾907萬，今波疫情始於3月3日，3月11日宣布停市停面授課，至3月14日吉林宣布全省中小學及幼園改上網課。截至昨日零時，長春市累計報告本土確診23,627宗，無症狀感染18,689宗。而3月2日起出現本土疫情的重災區吉林市，則在4月8日已實現「社會面清零」。

張寶宗表示，吉林省目前已經進入鞏固成果、動態清零、逐步恢復生產生活秩序的疫情「收尾」階段，將堅持「一城一策、一企一策」，在確保疫情防控安全到位前提下，穩步解除社會面管控，逐步恢復群眾生產生活秩序。

（新冠疫情）