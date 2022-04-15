滬增2.7萬宗新高9重症 居民憂聚集檢測交叉感染

官方：不排除有人接觸被污染物感染

上海自3月28日起劃江封控，先封浦東，後在4月1日封浦西，至此全面封城，且要求「足不出戶、服務上門」。不過，小區嚴防死守但疫症數字卻不斷增加。

「央廣網」昨引述上海市疾控中心副主任吳寰宇表示，核酸篩查工作量大，數據有一定延誤，若發現陽性混管，要再作單檢復核，及對陽性人員展開流行病學調查。其二，家庭聚集性傳播繼續出現，成為當前主要傳播途徑，一般家庭內有1名確診者時，往往令其他家庭成員被感染，在後續篩查陸續檢出。

靜安區有大廈梯間近百人檢測

吳寰宇又指出，雖然現時居民足不出戶，但仍有很多物資流通，不排除有人接觸被病毒污染的物品造成感染。

不過有居民擔心，小區核酸檢測將進一步加大交叉感染風險。「財新網」引述一名靜安區高榮小區居民指出，自3月28日封控起，小區幾乎每天都有居民被檢出陽性，而小區內核酸檢測較為混亂。4月11日凌晨一點，她所在樓棟臨時通知在樓層電梯間裏檢測，一層十幾戶近百人，電梯間空間迫仄，且沒有清晰的清潔區、污染區劃分，擔心會有交叉感染的風險。

另外，廣東新增68宗本土新冠病例，廣西亦有129宗本土無症狀感染。廣州多區繼續分類管控，花都關閉網吧和娛樂場所等密閉半密閉場所至下周二。

（新冠疫情）