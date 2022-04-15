抗議官方徵公寓 浦東居民：警察抓人就打

當局：不再徵用該公寓

有張江納仕國際社區的住戶表示，12日接到當局通知，要徵用區內的11棟樓作為隔離點，並要求已入住的住客搬離。有民眾稱，他們足不出戶已經一個月，戶戶輪流當志願者努力抗疫，一直保持附近唯一全陰的狀態。又稱有幾棟樓之前已被徵用作隔離點，但居民並無異議。但現在卻要他們搬離，把單位讓給隔離者住。為此他們找有關負責溝通，並讓對方出示文件，但對方沒有。結果前天領導剛走，昨天大批警察就來了，「強制執行」。住戶稱他們就站在小區隔離欄處，警察見到人就抓，「抓到一邊打，十幾個鄰居被抓走了」。現場有老人家癱坐在地，哭聲不斷。

「十幾人被抓」 長者癱地哭

昨日有住戶通報稱，通過輿論發酵，公寓住戶抱團，樓下抗議，以及小區1800多住戶集體抱團去物業投訴、堵門等手段，最終防疫辦稱，目前已經不會再徵用公寓作為隔離點。不過該住戶又呼籲，不能放鬆警惕。因為此前當局曾用大巴在深夜運隔離人員進來，後被志願者攔住才作罷。

有網民表示，該公寓屬公租房，政府記錄顯示是空置的，懷疑有人「權力尋租」將房子租了出去；結果政府徵用時遇到租客，就發生了衝突，「罪責應在轉租者」，不過轉租者現在可能已躲起來了。

（新冠疫情）