長征醫院前副院長質疑清零路線 繆曉輝籲調整抗疫策略 促梁萬年吳尊友勿誤導人民

稱次生災害遠超Omicron傷害

繆曉輝是已退休的上海市第二軍醫大學附屬長征醫院副院長，他上周曾撰文呼籲關注疫情下的額外死亡率，倡議居家隔離。近日上海持續傳出有人因封控、無法得到及時救治而逝世的消息。繆再在社交平台指出，自己是具有42年3個月黨齡的老傳染病專家，近日每天都處於焦慮中，每天都盡一己之力幫助身邊的人，工作量遠遠大於正常上班的日子。

他指出，浦東居家封控進入第16天，比病毒兩個最長潛伏期14天多2天，浦西進入第11天，也比一個最長潛伏期7天長了4天。而近三天每日新增都超過2萬，完全突破傳染病傳播和嚴控下的時空規律。他續指，17萬感染者僅1例死亡，重症不少是年邁患者，死亡人數會增加，但絕對不會超過感染者的千分之一。最近傳來的額外死亡信息不斷增加，質疑究竟是不思考和分析，還是「思考和分析過了不能傳遞事實，並盡快調整防疫策略？」

「我們為什麼從上而下的領導和自媒體都逮着『躺平』說事？哪個專業人士建議過『躺平』？……我是一位極端愛黨愛祖國者，可每當我發出一點科學的聲音，即使有一些瑕疵，立即就被通知『違規』而刪除了，相反那些故意翻譯錯誤、刻薄謾罵醫學專家、故意偷換概念、非專業人士搜集一堆撕裂的數據唬人、空喊口號而無任何實質性建議的文章，卻從來不被刪除？」

「你倆有本事清零 我割腕謝罪」

他表示，他呼籲抗擊疫情必須政治、科學、民生、政治、經濟和國際影響通盤考慮，「科學第一，沒有這個就沒有其他，沒有科學，何談民生？」

他並叫板：「呼喚掌握話語巨權的吳尊友和梁萬年，你們做過醫生們嗎？看過一個病人嗎？我要裹挾張文宏醫生一起與你們倆隔空PK ，話題：額外死亡和清零及其他所有。你們倆有本事『清零』了，我對着14億人割腕謝罪……Omicron還在，倘若它滾了，youcron或niancron還會再來。請不要繼續誤導從第一到最後一個的14億人了！」

據國家衛健委官網最新數據，內地前天新增29,317宗本土感染個案，最嚴重的兩個省市是上海和吉林。

上海市政府新聞辦的微信公眾號「上海發布」顯示，過去兩日的新聞稿都沒有提及「清零」。不過新華社昨日發表《動態清零不會影響中國經濟發展大趨勢》，指出多地正堅持動態清零，以精準科學措施防控疫情，並稱「動態清零」被部分外媒歪曲誤讀，說成「拖累中國經濟發展」。

孫春蘭：動態清零方針不動搖

「上海發布」昨日消息，國務院副總理孫春蘭前日至昨日在上海調研指導疫情防控工作，主持疫情分析會、專題會，對下一步重點工作作部署。

孫春蘭強調，按照黨中央、國務院決策部署，堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖，以刻不容緩的緊迫感，以決戰衝鋒的執行力，着力搶時間、提效率、補短板、強弱項，堅決打贏這場疫情防控攻堅戰。

明報記者

（新冠疫情）

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