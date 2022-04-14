在大陸顛覆罪成判囚5年 李明哲刑滿 將安排由廈門返台

中新網報道，在例行記者會中有記者問起李明哲的問題，馬曉光回應，李明哲案2017年11月一審宣判，李明哲未提出上訴，入監服刑以來，監獄方面嚴格依法依規「保障其健康、通訊等權益」，但2020年新冠疫情爆發以來，由於疫情防控需要，獄方在疫情期間暫停所有罪犯親屬的現場會見。馬曉光又表示，根據生效刑事判決，李明哲將於近期執行5年有期徒刑期滿，依法釋放，有關方面近日將安排李明哲返台。

陸委會：已告知家屬協調返台準備工作

長沙台協榮譽會長林懷昨表示，過去多年他受陸委會委託海基會居中協調大陸有關部門安排李明哲家屬會見，據他了解，李明哲近日獲釋後會再停留一兩天，並在當地公安協助辦理相關手續後即可返台。《聯合報》報道，林懷稱，李明哲原本會從上海返台，但因上海疫情嚴重，將改赴廈門再飛回台灣，大陸方面為確保他行程順利，會做好沿路的安全保護工作。

李明哲在2017年3月經澳門進入珠海時遭大陸當局逮捕，同年11月被以顛覆國家政權罪判刑5年和剝奪政治權利2年，於湖南赤山監獄服刑。依國際特赦組織台灣分會、民間司法改革基金會和台灣人權促進會等8個民間團體，估計李明哲刑滿時間（自被逮捕失去人身自由）為4月14日。中央社報道，陸委會昨日透過書面表示，第一時間已將訊息告知李明哲的家屬，並已協調相關單位進行協助返台的準備工作，務求讓李明哲能在最短時間內平安、順利安全返台。

陸委會指出，李明哲案發生以來，引起台灣民眾高度關注。這段時間包含林懷、岳陽台商協會會長蔡祖柱、台灣內外各界及民間團體，以及在處理本案提供協助的各有關方面及人士，政府表達感謝之意。陸委會又稱，對於其他台灣人在陸個案情形，仍會盡力透過各種管道掌握情况與提供必要之協處。目前仍有在反修例期間入境深圳後被捕的李孟居等多名在大陸被定罪的台人尚未獲釋。