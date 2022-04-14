習重申動態清零 要求克服鬆勁心態

稱讓海南成新時代改革開放示範

新華社報道，習近平先後到三亞、五指山、儋州等地調研，前日上午到訪位於儋州市的洋浦經濟開發區，昨日參觀海南全面深化改革開放和中國特色自由貿易港建設成果展後，聽取海南省委和省政府工作匯報。習近平強調，要堅決貫徹黨中央決策部署，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，全面深化改革開放，堅持創新驅動發展，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，解放思想、開拓創新，團結奮鬥、攻堅克難，加快建設具有世界影響力的中國特色自由貿易港，讓海南成為新時代中國改革開放的示範。

習近平還指出，當前全球新冠肺炎疫情仍然十分嚴重，尤其不能放鬆防控工作，「堅持就是勝利」。他表示，要堅持「人民至上、生命至上」，「外防輸入、內防反彈」，「科學精準、動態清零」，抓細抓實疫情防控各項舉措。習近平強調，要克服麻痹思想、厭戰情緒、僥幸心理、鬆勁心態，針對病毒變異的新特點，提高科學精準防控本領，完善各種應急預案，嚴格落實常態化防控措施，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。