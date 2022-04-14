物資短缺菜價高漲 上海查處哄抬價格

上海網民投訴蔬果不合理價格

上海有不少網民投訴，蔬菜價格上漲等問題，買4棵葱幾塊薑蒜收費是50元（人民幣，下同），一個2.5公斤的西瓜，要168元。央視報道，對此，上海市監局副局長彭文皓表示，截至11日，全市共出動價格執法人員累計30,419人次，向各市場主體發放提醒告誡函38,903份。彭文皓披露，對檢查中發現經營者明碼標價不規範等問題督促整改，對銷售蔬菜哄抬價格、價格欺詐、低標高結等價格違法行為已查處192宗，其中哄抬價格案14宗、價格欺詐案7宗等。

除了物資短缺，送貨人力也嚴重短缺。有上海市民曾在網上披露，購物總價約800元，但送貨跑腿收費高達700元。彭文皓表示，目前上海市商務委、郵政、發改委和市場監管局，將對市民所關心的快遞費和跑腿費價格明顯上漲的問題，聯合採取措施，進一步依法規範。

（新冠疫情）