縮防疫隔離期 上廣8市成試點 中疾控發布居家隔離要求

因應疫情變化，國務院聯防聯控機制選擇上海、廣州、成都、大連、蘇州、寧波、廈門和青島8個城市作為新冠疫情防控措施優化試點研究工作試點地區，試點措施包括縮短入境人員隔離時間，以及降低封控區和管控區的解封標準。知情人士向本報提供的試點通知文件顯示，試點主要針對入境人員、密切接觸者、封控區和管控區內人員、高風險崗位從業人員這4類人群。

針對4類人群 彭博引消息：不代表政策轉向

其中對於入境人員隔離管控措施由「14天集中隔離+7天居家健康監測」調整為「10天集中隔離+7天居家健康監測」，其間交叉開展6次核酸檢測和6次抗原檢測；密切接觸者隔離管控措施由「14天集中隔離+7天居家健康監測」調整為「10天集中隔離+7天居家健康監測」，其間核酸檢測和抗原檢測數量同上。

封控區和管控區的解封標準則由「連續14天檢測陰性」調整為「連續10天檢測陰性」，其間交叉開展核酸與抗原檢測，其中封控區至少開展4次核酸和3次抗原檢測，管控區至少開展3次核酸檢測和3次抗原檢測。對於如口岸、冷鏈行業等高風險崗位從業人員，在閉環作業管理結束後，繼續實施「 7天集中隔離+7天居家健康監測」隔離管控措施，其間交叉開展6次核酸檢測和6次抗原檢測。

昨日，廈門證實已實行試點政策。廈門是繼上海和廣州之後，入境航班量最多的口岸城市。據「第一財經」報道，廈門防疫部門已縮短部分入境者的集中隔離時間。最終目的地是廈門的入境者，在酒店集中隔離的時間縮短了4天。有記者問過廣州等地的防疫部門，他們表示暫沒有改變。不過，內地網站昨晚已刪除有關試點的文章。

內地奉行「動態清零」政策，彭博社引述消息人士說，此次試點旨在避免隔離造成人力物力的壓力，但並不代表政策轉向。

中疾控並沒提到居家隔離人員定義

昨晚，中國疾控中心通過官方公眾號發布居家隔離人員防控要求，提到最好單獨居住；如有一套房屋，選擇通風較好的房間作隔離室，保持相對獨立；盡量使用單獨衛生間，避免與家庭成員共用；條件不允許，最好不要選擇居家隔離；房間內應配備體溫計、紙巾、口罩、即棄手套、消毒劑等及有蓋垃圾桶；室內應放置桌凳，作為非接觸式傳遞物品的交接處；居家隔離者需拒絕一切探訪，不得外出；如因就醫等確需外出，需閉環進行。另對共同居住者也提出防護要求。

第一財經報道，雖說沒有明確居家隔離人員的具體定義，不過，根據官方文件，應包括密切接觸者和次密接者、實施「7+7」的入境人員、出院後的患者和解除隔離的無症狀感染者等。

明報記者

（新冠疫情）

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