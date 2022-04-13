防阻生活物資送疫區 交通部禁擅關高速路

據新華社、澎湃新聞等報道，交通部通知要求，不得擅自關停受疫情影響的高速公路服務區。因出現確診或密接人員等情况確需關停的，應報經省級聯防聯控機制批准後方可實施，並提前向社會公布關停信息。在公路防疫檢查點方面，嚴禁在普通公路同一區段同一方向設置2個（含）以上防疫檢查點；嚴禁在高速公路主線和服務區設置防疫檢查點；嚴禁擅自阻斷或關閉高速公路、普通公路；嚴禁防控措施簡單化、「一刀切」等。此外，對存在關停的卡點，要求全面排查處治力爭盡快恢復運行，確保有關問題在周五前整改完成。

李克强促確保物流暢通

李克強周一在江西主持召開部分地方政府主要負責人座談會時，曾稱高度重視當前物流不暢對經濟循環影響，要求加強地區間、部門間銜接，確保交通骨幹網絡、港口等有序運行，暢通國際國內物流，維護產業鏈供應鏈穩定。

上周六，交通部曾發出通知，要求嚴禁在高速公路主線和服務區設置防疫檢測點，嚴禁擅自關停高速公路服務區。

（新冠疫情）