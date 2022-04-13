防阻生活物資送疫區 交通部禁擅關高速路

【明報專訊】近日，江蘇、山東、浙江、上海等地區高速採取管控措施，部分收費站出入口暫時關閉，不僅影響經濟運行，也嚴重阻礙生活物資向疫區運送。昨日，交通運輸部發布進一步統籌做好公路交通疫情防控和保通保暢工作的通知，要求受疫情影響的高速公路服務區要堅持開放運營狀態，不得擅自關停。早前一天，總理李克強在江西主持召開部分地方政府主要負責人座談會時亦強調，高度重視當前物流不暢對經濟循環的影響。
據新華社、澎湃新聞等報道，交通部通知要求，不得擅自關停受疫情影響的高速公路服務區。因出現確診或密接人員等情况確需關停的，應報經省級聯防聯控機制批准後方可實施，並提前向社會公布關停信息。在公路防疫檢查點方面，嚴禁在普通公路同一區段同一方向設置2個（含）以上防疫檢查點；嚴禁在高速公路主線和服務區設置防疫檢查點；嚴禁擅自阻斷或關閉高速公路、普通公路；嚴禁防控措施簡單化、「一刀切」等。此外，對存在關停的卡點，要求全面排查處治力爭盡快恢復運行，確保有關問題在周五前整改完成。
李克强促確保物流暢通
李克強周一在江西主持召開部分地方政府主要負責人座談會時，曾稱高度重視當前物流不暢對經濟循環影響，要求加強地區間、部門間銜接，確保交通骨幹網絡、港口等有序運行，暢通國際國內物流，維護產業鏈供應鏈穩定。
上周六，交通部曾發出通知，要求嚴禁在高速公路主線和服務區設置防疫檢測點，嚴禁擅自關停高速公路服務區。