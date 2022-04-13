商務部聯11省 向滬輸蔬菜米麵 發改委促加强運輸 鐵路輸送物資

自3月份爆發疫情，特別是3月28日起，上海以黃浦江為界劃江封控之後，包括大米、蔬菜等生活物資逐漸緊缺。在網絡上，幾乎每天都有居民發布即將斷糧等求救信息。據央廣網、澎湃新聞等報道，昨日下午，商務部消費促進司副司長李黨會表示，針對上海方面，商務部組織了11省開展聯保聯供。截至周一，內蒙古、浙江、福建等11省份已累計向上海供應蔬菜1.8萬噸，米麵850噸，肉蛋500噸。另外，還無償支援蔬菜、水果、牛奶、麵包、罐頭等食品5400多噸。

江蘇浙江等地建零接觸轉運站

李黨會又說，商務部指導、推動上海市有關部門，建設生活物資運送的中轉站，主要為了便利供上海的物資一定要零接觸配送的轉運。在江蘇省和浙江省等的大力支持下，目前建成江蘇崑山、浙江平湖、上海西郊國際三個物資運輸零接觸中轉站，目前運轉平穩。

國家發展改革委經濟運行調節局副局長許正斌也表示，針對吉林、上海等疫情重點地區，組建工作專班與吉林、上海等有關部門每日銜接，積極協調推動相關保障工作。先後啓動了對口吉林、上海的省級間聯保聯供機制，組織迅速籌集當地蔬菜等貨源，並對前往吉林、上海運輸生活物資的車輛提供通行便利。許正斌表示，針對公路運輸受阻的情况主動協調國鐵集團，加強對上海蔬菜等重要生活物資的運力保障，目前已有多批蔬菜、大米等物資通過鐵路支援上海。

當局稱復旦華東師大老教師困難已解決

國務院應對新冠疫情聯防聯控機制昨還印發通知，要求各地各部門全力保障醫療物資、生活必需品等運輸暢通。

近日在網絡上，幾乎每天都有上海居民發布物資短缺的求救信息。此前，復旦大學和華東師範大學的退休教師在封控期間生活困難的求助，引發社會關注。東方網報道，復旦周一稱，因封控管理無法上門，院系通過電話一直與相關老先生保持聯系，老先生們表示目前情况正常。華東師大昨稱，學校高度關注退休教師的生活狀况，學校積極溝通協調所在區和所屬街道，師生校友也慷慨捐贈急需物資，多渠道共同落實幫扶。目前相關困難已得到緩解。

（新冠疫情）