晤訪台瑞典議員 蔡英文冀兩地直航

【明報專訊】正在隔離的台灣總統蔡英文昨日以視像方式與訪台的瑞典國會暨歐洲議會議員聯合訪問團會面，她表示期待未來台灣和瑞典能簽署通航協定，展開直航班機，讓雙方的經貿和民間合作交流更加緊密。
中央社報道，蔡英文指出，台灣和瑞典是理念相近的伙伴，也共享民主自由的普世價值，近年雙方在各領域的交流都有顯著進展，在氣候變遷、性別平等、婦女經濟賦權以及對抗假信息等領域展開了更多合作。
瑞典議員盼合作對抗假信息
蔡英文又表示，此時此刻面對威權主義持續擴張，國際民主陣線的伙伴更要攜手合作，共同守護生活方式，今年初她提出的「強化歐洲鏈結計劃」，就是期待在既有的良好基礎上，進一步加深台灣和歐盟的關係，一起打造具有韌性的民主同盟陣線。
「台灣-瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Aberg）指出，台灣的自由、民主及人權，是海峽對岸十幾億人民的閃亮典範，台灣的傑出表現帶給世界許多啟發，但也被中共視為威脅，民主國家必須團結起來，支持台灣的自由與民主價值。
瑞典籍歐洲議會議員魏莫斯（Charlie Weimers）表示，歐洲議會之前也派出代表團訪台，學習台灣如何應對來自中國大陸的假信息威脅，訪問團前日與台灣行政院政務委員唐鳳見面時討論了這個議題，讓他留下深刻印象，台灣在對抗大陸威脅的同時，還保護了人民的言論自由，這是歐洲必須和台灣多加學習的。