晤訪台瑞典議員 蔡英文冀兩地直航

中央社報道，蔡英文指出，台灣和瑞典是理念相近的伙伴，也共享民主自由的普世價值，近年雙方在各領域的交流都有顯著進展，在氣候變遷、性別平等、婦女經濟賦權以及對抗假信息等領域展開了更多合作。

瑞典議員盼合作對抗假信息

蔡英文又表示，此時此刻面對威權主義持續擴張，國際民主陣線的伙伴更要攜手合作，共同守護生活方式，今年初她提出的「強化歐洲鏈結計劃」，就是期待在既有的良好基礎上，進一步加深台灣和歐盟的關係，一起打造具有韌性的民主同盟陣線。

「台灣-瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Aberg）指出，台灣的自由、民主及人權，是海峽對岸十幾億人民的閃亮典範，台灣的傑出表現帶給世界許多啟發，但也被中共視為威脅，民主國家必須團結起來，支持台灣的自由與民主價值。

瑞典籍歐洲議會議員魏莫斯（Charlie Weimers）表示，歐洲議會之前也派出代表團訪台，學習台灣如何應對來自中國大陸的假信息威脅，訪問團前日與台灣行政院政務委員唐鳳見面時討論了這個議題，讓他留下深刻印象，台灣在對抗大陸威脅的同時，還保護了人民的言論自由，這是歐洲必須和台灣多加學習的。