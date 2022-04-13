上海分級防控 僅兩成人口微解封 衛健委稱防範區非放飛區 可在街鎮範圍活動

上海衛健委昨通報，11日新增23,342宗本土感染，包括994宗確診個案及22,348宗無症狀感染者，較前一日26,087宗略有下降。上海國家中醫緊急醫學救援隊執行隊長、上海龍華醫院急診醫學科主任方邦江對此表示，「這只能說是初見曙光」，波峰出現後，勢必會有下降的趨勢，但是否代表上海疫情出現拐點，還有待進一步觀察，看後續新增個案是否會出現持續性下降。他同時表示，對上海本輪疫情即將取得勝利充滿信心。

封控區逾萬涉1500萬人

上海市宣布實施分區差異化防控，以疫情嚴重程度劃分封控區、控管區與防範區，昨天陸續公布一批「三區」名單，其中封控區達到11,135個，涉及1501萬人；管控區2682個，涉及178萬人；防範區10,323個，涉及480萬人，佔全上海市2419.7萬人口中約兩成，而且約430萬人分佈在郊區，僅50萬位於中心城區。當局規定，封控區居民在封閉管理期間足不出戶；管控區人不出小區；防範區則迎來「微解封」，原則上居民可在所在街鎮範圍內活動，但嚴格限制市民聚集規模。

昨日有不少防範區的居民終獲走出小區，但亦有居民抗議小區被列防範區後依舊封閉。據靜安區愚園路470弄的居民表示，該弄（小區）在11日已被公示為第一批上海「三區劃分」管理和階梯式恢復流動的防範區之一，但居委會卻仍採取嚴格的封控措施，要求居民維持足不出戶或是足不出社區。也有網民表示，其所在位置雖屬防範區，但周邊都是封控區，哪都去不了，「今天發了物資，繼續『瘋』（封）」。

崇明區城橋鎮45個村居全部劃分為防範區，目前鎮裏所有商店、菜場依然關閉。玉麟名邸小區雖屬防範區，但進出都要嚴查相關證件。城橋鎮川心街社區居委會書記杜凌云稱「恢復到防範區以後我們的防控手勢並沒有放鬆，繼續嚴格要求。」又表示「比如外面進來的居民如果是本小區的要查看出入證、核酸碼和掃描場所碼，如果來社區辦事的，還要進一步登記查看。」

市衛健委稱各區可視情况強化管控

「澎湃新聞」報道，上海市衛健委一級巡視員吳乾渝在疫情防控工作新聞發布會上提醒，防範區不是「放飛區」，管控區、封控區更不是。吳乾渝說，經歷了長時間封控後，大家都想出門透透氣，還需要去買菜、買藥、就醫等。但如果出現大量人員無序集聚，也會對當前的防疫工作造成很大隱患。

吳乾渝強調，在防範區還是要堅持「強化社會面管控，嚴格限制人員聚集規模」的策略，非必要不外出，在居住小區內活動為主；防範區內人員落實一周2次抗原檢測，提倡居民朋友核酸檢測願檢盡檢。她表示，對毗鄰地區有較多封控區可能產生集聚性風險的區域，各區可視情况強化管控措施。

（綜合報道）

（新冠疫情）

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