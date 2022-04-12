考察海南實驗室 促種源「自主可控」 習近平：種子是糧食安全關鍵

央視新聞報道，習近平在海南省三亞市先後考察崖州灣種子實驗室、中國海洋大學三亞海洋研究院，了解海南支持種業創新、發展海洋科技等情况。這是中共十八大後，習近平第3次到海南考察調研。另外，他亦曾先後4次在博鰲亞洲論壇年會開幕式發表主旨演講。

提科技自強 「具戰略意義大事」

新華社報道，習近平在三亞市崖州灣種子實驗室考察調研時強調，種子是中國糧食安全的關鍵，只有用自己的手攥緊中國種子，才能端穩中國飯碗，才能實現糧食安全。種源要做到自主可控，種業科技就要自立自強，稱這是一件具有戰略意義的大事。他又說，要弘揚袁隆平等老一輩科技工作者的精神，「十年磨一劍，久久為功，把這件大事抓好」。

習近平又到中國海洋大學三亞海洋研究院、崖州灣科技城考察，了解海南發展海洋科技情况。 官媒指，習近平考察的兩個主題都是具有戰略意義的「國之大事」。

進口遠超出口 粟米蔬菜靠「洋種子」

翻查報道，中國種子貿易協會數據顯示，2019年中國農作物種子進口額為4.35億美元，較出口額2.11億美元多逾倍。其中又以粟米及蔬菜較依靠進口，《經濟參考報》曾以「天價『洋種子背後的種業之痛』」為題報道內地農業面對挑戰。

習近平重視中國糧食安全，他在今年全國兩會期間參加政協農業界、社會福利和社會保障界聯組會時強調，實施鄉村振興戰略，必須把確保重要農產品、特別是糧食供給列為首要任務，把提高農業綜合生產能力「放在更加突出的位置」，把「藏糧於地、藏糧於技」真正落實到位；要在推動社會保障事業高質量發展上持續用力，織密社會保障安全網，為人民生活安康「托底」。

而早在2020年7月考察中國糧食主產區之一的吉林松遼平原時，習近平就對糧食安全提出警告，稱儘管中國糧食生產連年豐收，對糧食安全還是要有危機意識，指中國的餐飲浪費現象「觸目驚心」。內地隨後展開對餐飲浪費的整治。

另外，今年的博鰲亞洲論壇年會將於下周三（20日）在海南博鰲舉行，主題為「疫情與世界：共促全球發展，構建共同未來」。目前距年會開幕還有近10天，未知習近平會否出席。去年開幕式，習近平以視像方式發表題為「同舟共濟克時艱，命運與共創未來」的主旨演講。