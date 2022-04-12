台改「重症清零、輕症管控」 新北准居家醫療

破600宗錄今波新高 籲民眾接種

據中央社報道，台昨日本土感染個案包括439宗本土及191宗境外輸入，單日本土病例是今年以來第二高。其中以新北市145宗最多、台北市100宗居次、基隆市36宗第3。

台行政院發言人羅秉成表示，蘇貞昌昨早8時召開擴大防疫會議，為維繫台灣正常運作，防疫戰略已調整為「重症清零、輕症管控」，在合理防疫範圍內，讓人民正常生活；但要做到「重症清零」，前提是增加高齡民眾、重症高風險族群的疫苗接種率，這部分請各部會再努力。當局數據顯示，台灣一針接種率為83.62％，兩針為78.73％。

新北市長侯友宜昨天宣布，在中央提供指引下，「居家照護計劃」昨日起試行，讓無症狀或輕症患者能在家中照護，形容這是邊境開放後對付Omicron變種新冠病毒最有效辦法。未來確診個案將由醫院醫療團隊先以電話訪問評估健康，再決定分流到醫院、檢疫中心抑或「居家照護」。如居家者需用藥，7家責任醫院會發出電子處方，配合社區藥房送藥，務求24小時內送達。

侯友宜表示，Omicron傳播快及感染率高，但個案多達99%為輕症或無症狀；以韓國為例，曾一天確診高達64萬例，稱在清零不可能下，為讓醫療系統不崩潰且能預防中重症及死亡的個案發生，就應先做好居家照護。

台北昨100宗 倘單日130推居家

台北市長柯文哲則指出，該市單日確診如果超過130宗，台北現階段準備、提供1300牀的「加強版防疫專責旅館」將不敷使用，部分確診者需待在家，正規劃居家照護系統。他估計台灣疫情兩個月後方見頂。

（新冠疫情）