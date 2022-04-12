上海首劃「三區」名單 四成分區屬「封控」續禁足

據新華社、「澎湃新聞」報道，上海市疫情防控工作領導小組辦公室主任顧洪輝表示，上海全市將按「封控區」、「管控區」、「防範區」，實施分區分類差異化防控。

「封控區」是指近7天內有陽性感染者報告的居住小區、自然村或單位、場所，實施「7天封閉管理+7天居家健康監測」，7天封閉管理期間，實行區域封閉、足不出戶、服務上門，倘無新增，方實施居家健康監測，「人不出小區，嚴禁聚集」。

限聚「防範區」另佔四成 現感染即升級

「管控區」則指近7天內無陽性感染者報告的居住小區、自然村或單位、場所，實施「7天居家健康監測」。除了不出小區及嚴禁聚集，當局要求民眾「原則上居家」，每戶每天可在做好個人防護前提下，分時有序、分區限流，至小區指定區域無接觸式地領取配送物資。

「防範區」是指近14天內無陽性感染者報告的居住小區、自然村或單位、場所，實行「強化社會面管控」，嚴格限制人員聚集規模。顧洪輝表示，「防範區」內人員原則上在所在街鎮範圍內適當活動，但不得流動到「封控區」和「管控區」。如「防範區」內出現感染者，將調整為「封控區」。

（新冠疫情）