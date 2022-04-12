苦等檢測結果覆診 郎咸平母親失救 孫春蘭重申滬動態清零不改 「繼續用好全員檢測」

國家衛健委官網昨日公布，內地前天新增27,509宗本土個案。1164宗本土確診中，上海佔914宗居首，吉林187宗居次，廣東19宗排第三；26,345宗本土無症狀感染者中，上海佔25,173宗，較前一天增加逾1200宗。

赴三甲醫院 原「打一針就好了」

上海疫情爆發後，連日官方均表示無新增死亡病例，但因防疫導致的意外死亡接連發生。郎咸平昨日在微博表示，其母親近日離世，而悲劇「本來是可以避免的」。郎咸平表示，他母親已98歲，腎臟「有一點衰竭」，按過往診斷，「只要打一針就好了」；由於上海嚴格規定必須要做核酸檢測後才能就醫，其母親在市內某家「三甲醫院」（屬內地醫院「三級六等」最高級別）做核酸檢測，惟等4小時都無結果。結果其母在醫院急症室門口等了4小時後離世。

封控叫不到的士 見不到最後一面

郎咸平說想去見母親最後一面，但由於所在社區封閉管理，「花了相當多的時間和有關部門溝通」，才允許他去醫院。由於上海封控，他叫不到的士，最終沒能見母親最後一面。郎咸平說，希望這個悲劇不要再發生。截至今晨零時，該帖文獲1.8萬次轉發。

據公開資料顯示，郎咸平生於台灣桃園，曾在香港中文大學任金融學系教授。目前活躍於內地多個財經節目，擔任主持人、評論家，其微博有近1700萬「粉絲」。

昨日較早前，郎咸平在微博發文呼籲政府盡快恢復國際都會的經濟活動，「否則上海經濟將螺旋式下滑，比如寄國際快遞都被禁止」，認為防疫方向無錯，「但很多方式方法值得商榷」。本月4日，他曾發文說：「今天上海2500萬全民核酸。各地馳援。全國一盤棋，這就是中國力量。」

郎咸平母親的離世並非孤例。3月23日，上海東方醫院一產科護士在家中哮喘發作，送醫後，急症室因進行環境採樣和消毒而無法接診，最終該護士失救離世。3月30日，上海一老人哮喘發作，亦因錯過最佳救治時機離世。

另邊廂，據澎湃新聞報道，孫春蘭昨分別主持新一輪核酸檢測結果研判及下步工作部署會議、專家座談會，就上海核酸篩查、轉運隔離、醫療救治、社區防控、物資保供等重點工作的落實情况研判，推動改進工作。

孫春蘭指出，上海疫情防控形勢依然嚴峻複雜，要鎖定既定目標，堅定必勝信心，拿出針對性更強、更堅決果斷的舉措，解決存在的突出問題。她強調要繼續用好全員核酸篩查這個重要手段，要不折不扣推進應收盡收、應隔盡隔；要分區分級分類做好社區管控，封控區、管控區、防範區「三區」政策（見另稿）都要落實到位等。

明報記者

（新冠疫情）

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