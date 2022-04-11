大甲媽祖搶轎爆衝突 台拘6人 查紅色勢力介入

大甲鎮瀾宮俗稱「大甲媽祖廟」，是坐落在台中市大甲區媽祖信仰的代表廟宇之一，每年的大甲媽祖遶境進香是台灣民間信仰中備受矚目的宗教盛事。

規定接轎者打3針禁政黨背心

彰化市「民生地下道」是往年出現鬥毆的搶轎熱區，3年前張安樂帶領的中華統一促進黨支持者亦曾在此接轎，但當時過程平和。《聯合報》報道，彰化警分局長說明案發經過表示，當媽祖鑾轎通過民生地下道前進到三民二巷口時，一群身穿統促黨背心的民眾意圖搶轎，由於依防疫規定，接轎者必須打滿三劑疫苗，但統促黨民眾事先未經申請、協調，且也不知道接轎民眾是否打滿三劑，當時由彰化警副分局長前往協調。

「白狼」被帶署 稱警干涉宗教信仰

張安樂對警方做法不滿，表示每年都會來接轎，對於警方要求不能穿政黨背心，他稱「我們是合法政黨，『同志』來接轎是好事」張安樂稱「有什麼錯，憑哪一點警察能干涉宗教信仰」，批警方為了討好民進黨政府濫用職權，他無法接受不能穿政黨背心接轎。

警方稱，統促黨有3名支持者涉嫌推擠大叫，被以妨害公務為由逮捕，另有其他人則朝警員丟水樽、動手推擠，造成副分局長等多名警員受輕傷，警方共逮捕6名滋事分子。彰化縣警局說，事件中張安樂全程在場，將傳喚張安樂到案，查明有無涉嫌教唆煽惑他人犯罪。

台內政部警政署長昨晨前往彰化分局慰問受傷警員時表示，有黑道幫派分子假借參與宗教活動名義擾亂社會秩序，刑事警察局、彰化縣警察局等單位已成立專案小組，針對參與者偵辦，「一個都不會放過」，至於是否有紅色勢力介入造成衝突，也是專案小組偵辦重點。

另外，雲林縣北港武德宮廟前日有兩批分別來自嘉義和彰化的進香團，疑因燃放鞭炮引發逾200人群毆。警方趕以人牆將衝突兩方隔開，並將兩名傷者急送醫院救治。警方連夜逮捕16人到案。