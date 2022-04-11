參加座談會 學者：李克強鼓勵大家講真話

稱原憂高層不了解業界困難

實際上「很清楚」

管濤稱，總理在與企業家代表交流相關行業情况時，對行業的具體困難與問題都「如數家珍」。

據《每日經濟新聞》報道，管濤表示，參會主要就是講問題，提對策建議，不是去說成績。總理鼓勵大家講真話。管濤提到，李克強對很多事情，無論是宏觀還是微觀層面，都從不同渠道掌握了解信息。令他印象深刻的是，總理在與企業家代表交流相關行業情况時，對行業的具體困難與問題都如數家珍，「大家可能擔心高層未能了解當前形勢的具體情况，但實際上他對各行各業的情况應該是很了解的。」

管濤表示，「相關部門實際上也掌握了一些情况，而且已經在研究推出具體解決措施」，包括保障交通主幹線、港口等骨幹網絡運行，在服務貨車司機、緩解貨運經營者困難、降低物流成本等方面研究採取針對措施，「很多問題，其實高層已經掌握了，已經在研究措施」。

李克強上周說，當前國際國內環境有些突發因素超出預期，經濟運行面臨更大不確定性和挑戰。