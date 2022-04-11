不排除隱形傳播 廣州籲勿離市

新華社報道，廣州市衛生健康委員會副主任陳斌說，近日續發感染者大部分來自白雲區中風險地區和各類管控區域中，本次疫情不排除社區隱匿性傳播的可能。

截至前天，廣州已完成核酸採樣1666.4萬份。市疫情防控指揮部稱，封控區內有社區傳播鏈，現在要跟病毒賽跑，盡早發現感染者、斬斷傳播鏈。

廣州多區前日亦發布了有關管控措施。廣州市教育局副局長陳學明昨亦通報，自今天起，廣州市中小學階段學校暫停面授課，採取線上教學，有住宿條件和全封閉管理條件的高三除外。幼稚園停止幼兒入園，校外培訓機構暫停面授課，託管機構暫停服務，大專院校實施封閉管理。

官方稱「確保物資供應」 前日爆搶購潮

對於物質供應方面的問題，廣州市政府副秘書長吳林波說，廣州組織全市供應企業加強儲備，並指定專人負責「最後100米」物資配送，確保物資及時送到群眾手上；全面摸清封控管控區域內孕產婦、殘疾人、獨居老人、慢性病人等特殊群體的就診、用藥、生活等基本需求，統籌安排給予解決。此外，根據規劃部署，目前正在琶洲會展中心推進建設方艙醫院。由於有上海「搶菜」的前車之鑑，前日廣州也出現了「囤貨」的情况，很多超市的新鮮蔬菜被搶購一空，連網上下單也告無貨。

另據央視新聞報道，廣州市疫情防控指揮部決定，自今天零時開始，市民非必要不離開廣州，確需離開須憑48小時核酸陰性證明。

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