胡錫進促尋封城共存以外路徑 學者：無第三條路

吳凡：防控應「因地制宜」

澎湃新聞引述復旦大學上海醫學院副院長吳凡表示，有人認為可以在「清零」和「躺平」之間選擇第三條道路，即允許病毒低水平流行，這是行不通。吳凡認為，中國地域廣闊，有超大城市、中小城市，也有農村地區，各地有各地的特點。在實現「動態清零」的過程中，應因地制宜、因時因勢採取防控措施，努力用最小的代價實現最大的防控效果。

胡錫進昨刊出網文稱，上海和吉林形成大範圍感染，但死亡和重症極少是個強烈信息，驗證了中國疫苗防重症和死亡的有效性。必須加快疫苗接種，盡量形成疫苗加強針的全覆蓋。胡錫進呼籲，要緊急推進國產治療新冠特效藥的研製和審批上市，不能再拖了。中國人都吃輝瑞的，從長遠看這不現實。另外，檢測手段要更新、便捷化，使密集抽查和在家中自檢成為可能。

（新冠疫情）