赴上海建最大方艙 料共提供5萬牀位 多省憂疫拒回境 民工歸期未有期

當局昨日公布，上海前日新增1006宗本土確診及23937宗無症狀感染。

據光明網報道，國家會展中心（上海）方艙醫院在上周一晚間接到建設任務，翌日正式施工，共有800多名管理人員、近4000名工人投入工作，當中許多人曾參與武漢火神山、雷神山醫院的建設。從上周六凌晨開始，國家會展中心（上海）方艙醫院開始交付，該方艙醫院共設有12艙，之後會陸續啟用。為對抗疫情，上海實施「清零」政策，在「應收盡收」的方針下，加速建造方艙醫院。

上海住建委消息，國家會展中心（上海）方艙醫院今次交付的是3號和4號館，總面積約5.2萬平方米，可放6748個牀位，另包括16個護士站及配套用房。其他場館仍在建設中，預計提供8個場館，配置牀位數目5萬張。

僅湖北接回隔離

數千工人滯留巴士

方艙醫院建成後，5000多名來自各地的國企「中建二局」工人陸續返回原地。據知情人士在網絡發帖求救，援建方艙的工人多數都被地方政府「拒收」。包括江蘇援建突擊隊、安徽援建突擊隊等援建人員，被地方防疫部門拒絕接收安排隔離。

知情人稱，除了湖北方面安排了返鄂的援建工人外，其他地方均要求援建工人暫不允許返回原地或暫停留在巴士上。知情人士表示，湖北方面安排接回了該省的援建工人，這或跟此前湖北抗疫時得到全國各地支援而心懷感恩有關。

此前，國企「中建八局」安排160名黑龍江農民工於上月前往吉林市援建方艙醫院，方艙建成後也遭當局冷待。

憂偷渡 用生命探測儀查車

除了暫不允許援建方艙的工人返回隔離，在上海通往各省的高速公路出口，有些路段為了防止大貨車攜帶上海人員出城，還使用了生命探測儀。在滬蓉高速公路無錫段北部的首個卡口「玉祁」出口，防疫人員近日已使用生命探測儀對由上海出發的車輛檢查。

長者難自理 臨時工管理亂

封城亂象頻出的，還包括上海東海老年護理醫近期發生多宗死亡事件。上海東海老年護理醫院是上海市最大的長者護理中心，有1800張牀位。據財新網披露，該醫院的護工表示，他們最近看到了幾具屍體，至少有100名病人的核酸檢測結果呈陽性。報道指，醫護相繼感染隔離，院內人力短缺，病患與老人難以自理，臨時招募的護工管理散亂，照護秩序受到衝擊。根據官方公布，上海因疫情的死亡數字為「零」。

另據微信公眾號「恰帕斯東風電鑽」昨披露，上周二晚，東海養老院又從深圳招來了70多名護工。但有護工表示，覺得自己是被騙來的，「我們個個嚇得要命，只想逃命啊，不管給錢不給錢，只想逃出去再說」。

國家衛健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年昨表示，上海已經把感染者指數式快速上漲的勢頭作有效的遏制，但也必須深刻地認識到，上海每日報告的感染者數量仍在高位，疫情形勢仍然是嚴峻複雜的，絕不可掉以輕心。

明報記者

（新冠疫情）

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