鄭州男被外遊 紅碼甩不掉 影響生活丟工作 求助街道辦未明原因

街道辦證其未離開過鄭州

北京廣播電視台微博消息，鄭州市民黃玉川自今年1月以來就未離開過鄭州，但行程碼顯示他先後去過北京、美國、越南、韓國等地，足迹遍佈國內外，在3個月裏其健康碼不斷變紅。他表示，每次申請將紅碼改為綠碼，第二天又會自動變回紅碼。他的生活受到嚴重影響，不僅平時出不了門，還被單位辭退。

黃玉川曾因行程碼的問題向自己居住的鄭州金水區鳳凰街道辦事處工作人員求助。工作人員表示，他們都十分清楚黃的情况，因為他來辦公室改碼已經不止一次。雖然工作人員也證明經常見到黃玉川，知道他未離開過鄭州，但每次查詢時黃玉川的行程碼所在地都不一樣，上級部門也一致在配合幫助查找原因，但懷疑是後台基站的問題，因此辦事處的工作人員也查找不到具體原因。

網民分享類似經歷 疑遭盜用

有網民表示，這種情况有可能是手機號碼被人盜用所致。也有不少人表示自己從未離開過所在地，但行程碼卻莫名變黃碼。有人譴責相關部門相互推諉，導致該情况3個月都未能得到解決。本報曾致電黃玉川所在的街道辦事處，但對方說要周一再來電話找相關負責人查詢，因為他們只是值班人員，不了解情况。

黃玉川遇到的情况並非孤例。今年3月14日，多地行程碼就曾在早上返工高峰時段崩潰，中國聯通客服稱因疫情影響，查詢量突增所致。也有天津網民稱，他在14天去過無錫和蘇州，沒去常州，在一天離開天津時，突然顯示常州帶星號（即到過中高風險地區），給中國移動客服打電話讓刪除行程，對方說要視情况，還上升到國家安全。「因為這個問題，單位已經認為我謊報隱瞞行程，已經開始勸退讓我主動辭職。」

行程碼於2020年2月上線，全稱「通信大數據行程卡」。由工信部中國信息通信研究院聯合中國電信、中國移動、中國聯通三大電訊商推出，利用三大營運商的通訊大數據，自動追蹤手機持有人近14天到訪過的地方。若行程碼帶星號，卻不能進入公共場所。

明報記者

（新冠疫情）