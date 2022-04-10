稱清零仗難打 張文宏：亟待建面向未來抗疫模式

第一財經報道，張文宏稱，應對Omicron需要結合各種措施結合，「我們如果要保持社會的活躍，就需要發揮多種措施的綜合作用，包括核酸檢測、使用場所碼等，尤其是針對老年人的加強針接種」。他又稱，上海當下的任務就是要盡快遏制本波疫情繼續蔓延，實現社會面清零，讓上海的生活與經濟快速恢復正常。

他強調，每一次社會面清零並不是抗疫的終極目標，在這一波動態清零過程中，更大的啟示是應該為下一階段的抗疫做更充分的準備，建立起強大的抗疫體系，例如藥物儲備，核酸檢測能力、隔離病房建設、分級診療體系等的建設。

鍾南山：堅持動態清零 逐步開放

另外，中國日報網報道，呼吸病學專家、中國工程院院士鍾南山8日在南開大學線上交流時，結合香港和上海的疫情稱，Omicron症狀輕，比起Delta死亡率相對較低，一些國家推崇與病毒共存。但鍾南山認為Omicron傳播力強，如大規模發生，會失去很多生命。「所以目前來看，在中國完全開放是不適用的，對中國來說，還是應該堅持動態清零，逐步開放」。

（新冠疫情）