廣州2確診全市檢測 超市蔬菜遭搶購

廣州市衛健委昨日通報，新增病例一為一名7歲的小學生，家住白雲區三元里大道。病例二為一名41歲男性，現住天河區員村街。市疾控中心稱，初步的流調顯示這兩宗個案都與白雲區棠景街有關聯，基因測序結果顯示是傳播速度更快的Omicron變異株BA.2分支，可能是一條新的傳播來源。

有居民稱不感大事 不打算去測

而在前晚白雲區傳出有人確診後，白雲和越秀兩區即啟動全員核酸檢測，其中白雲區食肆全部停止堂食，娛樂場所也暫停營業，居民全部居家周末不准外出。有住在越秀區的王姓居民對本報表示，他前晚已收到當局的短訊，但因早睡沒看到，昨晨見到，覺得並不是什麼大事，「如果強檢的話，會將健康碼變黃，那樣你不測也得去測」，故沒打算去測。不過本報在天河區和花都區所見，當日有很多市民排隊檢測，秩序良好。

網上下單亦告無貨

廣州昨公布部分區域實施分級分類防控措施，其中白雲區和越秀區部分地方被劃入封控區和管控區。由於擔心疫情爆發，並像上海一樣物資供應不足，廣州昨多家超市出現搶菜的情况，貨架上的新鮮蔬菜被搶購一空。記者在天河區的超市見到上午還有很多蔬菜供應，但下午變得空空如也。其中太古匯Ole'超市，亦出現排隊搶購人潮，但罐頭糧油急凍食物仍然充足。而網上下單也出現無貨供應的情况。

家住越秀區的葉女士上午在網上訂了蔬菜，很快就送到她家。她說不擔心會供應不足，不過下午下單時已經無貨，而且上午快遞還可以將菜送到家門口，下午大廈已接到指示，不讓外人進入，只能在樓下交收，「不知遲些時候會不會快遞連小區都不讓進呢？」她說。

（新冠疫情）