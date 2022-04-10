滬未解封再檢測 小區斷糧激民怨 副市長哽咽道歉 美准領館職員撤離

有小區無法團購 有人以物易物

「發物資！發物資！」在松江區九亭鎮，有居民投訴已多日收不到物資，前晚在小區內示威。他們聚集在門口，一群身穿白色防護服的人員對着他們喊「保持兩米距離」。昨日九亭鎮致信慰問市民，承認工作「離大家的期望仍有差距」，並表示未來5天內，將陸續發放一批大米、蔬菜包等物資。

目前上海市民主要買菜方式是社區團購，由小區居民聯繫供貨商，並在小區微信群中「拼單」。但一些老舊小區無法團購，在上海修讀戲劇的張小姐反映，「我們這棟樓也不許團購，因為樓裏的陽性個案沒有送走，有些人以物易物，所住的大廈老人多，他們亦跟不上網上搶菜的速度」。

上海市副市長、市疫情防控工作領導小組副組長宗明昨日承認，政府防疫工作做得不夠，「對大家反映的問題、發出的呼聲，我們感同身受。很多工作我們做得還很不夠，離大家的期望還有很大的差距，我們一定盡全力改進」。宗明語帶哽咽地說：「看到廣大市民朋友和一線防疫人員不分晝夜的堅守，非常感動，感謝廣大市民朋友克服困難，全力支持和配合。」

按檢測結果採「三區劃分」管控

上海自3月起部分小區封閉，之後浦東、浦西封城，至今仍未解封。宗明稱，上海將再開展一次全民檢測，並按結果實施「分區分級差異化防控」，按照「三區劃分」原則，階梯式管理。

「三區」是指，近7天內有陽性感染者的小區為封控區，實施7天封閉管理，足不出戶；近7天內沒有感染者的小區為管控區，7天居家健康監測，不出小區、原則上居家，可下樓；其餘地區為防範區，可在行政區域內活動。這被認為是「全域靜止狀態」即將結束的信號。

美指摘防疫政策 外交部提嚴正交涉

美國駐北京大使館昨發聲明，美國務院已於8日批准上海總領館的非緊急僱員及家屬自願撤離。美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）以及國務院和使團的其他官員，已向中方提出美方對中國疫情和當局管控措施的「關切」，同時也將「自願撤離」的決定通知了他們。

美國務院亦更新旅遊警示，將中國列入第三級，即「重新考慮前往」，呼籲公民不要前往香港、吉林省和上海市，原因包括與疫情相關的限制，如父母可能要與子女分離。

對此，外交部發言人趙立堅昨晚回應稱，美方宣布授權駐上海總領館人員和家屬自願撤離，是美方自己的決定，「但必須指出，中方防疫政策科學有效，我們對上海等地戰勝新一輪疫情充滿信心。對於外國駐華外交領事人員涉疫問題，中國有關部門和地方已在政策允許範圍內盡可能提供協助和便利」。他又稱對美方指摘中國防疫政策表示強烈不滿、堅決反對，「已向美方提出嚴正交涉」。

（新冠疫情）

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