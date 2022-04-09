京冬奧冬殘奧表彰大會 習：防疫再次經受住考驗

張藝謀谷愛凌等147人受表彰

總結表彰大會10時30分在人民大會堂舉行，新華社報道，總理李克強主持大會，政治局常委栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際和國家副主席王岐山出席，副總理韓正宣讀表彰決定。授予國家速滑館場館運行團隊等148個集體「北京冬奧會、冬殘奧會突出貢獻集體」稱號；授予包括冬奧開閉幕總導演張藝謀、歸化冬奧選手谷愛凌等147人，追授鄧小嵐「北京冬奧會、冬殘奧會突出貢獻個人」稱號。習近平等為受表彰的個人和集體代表頒獎。

習近平隨後發表講話，指出北京冬奧會、冬殘奧會勝利舉辦，舉國關注，舉世矚目。中國人民同各國人民一道，克服各種困難挑戰，再一次共創了一場載入史冊的奧運盛會，再一次共享奧林匹克的榮光。

習近平又稱，疫情防控精準有效，確保了冬奧安全順利。堅持「外防輸入、內防反彈」，通過嚴格實施防控措施，有力保障了各方人員健康。賽事期間，閉環內陽性比例僅為0.45%，所有陽性人員都得到了有效治療和良好照顧，沒有發生聚集性、溢出性疫情，城市防控動態清零。中國的防疫政策再次經受住了考驗，為全球抗疫和舉辦國際重大活動提供了有益經驗，稱有的外國運動員表示：「如果疫情應對也有金牌，中國應該得到一枚。」這枚金牌屬於全體辦奧人員。

習即興提及「谷愛凌愛吃餡餅」

習近平還提到，活潑敦厚的「冰墩墩」，喜慶祥和的「雪容融」，撲面而來的中國年味兒，香噴噴的豆包，谷愛凌是愛吃餡餅，外國人還愛吃餃子。「冬奧夢」和「中國夢」精彩交織。央視報道，習近平是即興提到「谷愛凌愛吃餡餅」。出席大會的谷愛凌後在住處被記者問到有沒有想到自己會被提及。她表示：「完全沒有想到！下次想請總書記一起去吃餡餅」。還以餡餅為靈感，用鋼琴即興創作彈奏了一曲《凍餡餅之歌》。張藝謀在會後受訪說，四個儀式背後有千千萬萬的幕後英雄，「我們的工作能被黨和國家看到，被人民記住，感到很光榮」。